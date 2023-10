Will Smith y Jada Pinkett: ¿Por cuánto tiempo fingieron que estaban juntos?

Will Smith y Jada Pinkett vuelven a ser noticia y todo por cuenta de unas nuevas declaraciones que hizo la actriz sobre su relación con Smith y todo lo que tuvieron que pasar por años.

En una entrevista con la cadena NBC, Jada decidió dar revelaciones de cómo los problemas matrimoniales, afectaron su salud mental, entre otras cosas.

Will Smith y Jada Pinkett: ¿Qué pasó ahora?

La artista de 52 años reveló que si bien en un inicio, la relación sí fue fruto de mucho amor y admiración que tenía cada uno, sin embargo, eso con el tiempo fue decayendo.

Aunque ante la opinión pública, el escándalo en los premios Oscar fue una demostración de respeto y amor por parte del actor, y de apoyo por parte de Jada, eso no era una realidad, pues el matrimonio no continuaba como muchos lo pensaban.

De hecho, la pareja estaba separada desde hacía varios años, siete para ser exactos, y a pesar de que no se divorciaron legalmente, la actriz confesó que ya no queda nada de fuego en esa unión.

Will Smith y Jada Pinkett de nuevo están en el ojo del huracán por unas fuertes revelación que hizo la esposa del actor. EFE/ Etienne Laurent Fotografía por: ETIENNE LAURENT

“En 2016 estábamos exhaustos de seguir intentándolo. Creo que estábamos atrapados en la fantasía de lo que pensábamos la otra persona tenía que ser”, dijo en los extractos de la entrevista con NBC publicados el miércoles 11 de octubre.

Al ser cuestionada sobre por qué no había hecho pública la separación, agregó que “no estaba lista aún”.

Pinkett también dijo que aunque sí está considerando firmar oficialmente el divorcio, no ha podido seguir adelante con ello. “Hice la promesa de que nunca habría una razón por la que pedir un divorcio. Trabajaremos en lo que haga falta. Y todavía he sido incapaz de romper esa promesa, pero vivimos separados”.

Estas y mas revelaciones hacen parte de un libro que la actriz publicará pronto y por el que seguro volverá a ser noticia, pues allí también habló que, justamente el ataque que recibió de Chris Rock en los premios Oscar, era la suma de un amor no correspondido.

Al parecer, la hostilidad que Rock demostró, responde a que el comediante llegó a pedirle una cita, aprovechando que el matrimonio atravesaba por una supuesta crisis.

“Todos los veranos, salían noticias diciendo que Will y yo nos íbamos a divorciar. Y en ese particular verano, Chris pensó de verdad que nos íbamos a divorciar”, contó la estrella a la revista People, en un adelanto del explosivo libro de memorias.

“Así que [Chris] me llamó y básicamente me dijo: ‘Me gustaría salir contigo’. Yo le respondí: ‘¿A qué te refieres?’. Y dijo: ‘Bueno, ¿no es verdad que se van a divorciar?’”, de acuerdo con lo contado por Jada, Chris no tardó en pedirle perdón por ese atrevimiento. “Le dije: ‘No, Chris, solo son rumores’. Se quedó devastado y se disculpó profusamente”.