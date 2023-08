‘Yo me llamo’: La razón que hizo “pelear” a Amparo Grisales con César Escola

Encontrar al doble perfecto no es tarea fácil por lo que los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno han hecho un gran esfuerzo, afinando bien sus oídos para elegir a los mejores integrantes en la escuela.

Sin lugar a duda, este es el reality que ayudó para que todos los buenos imitadores que nadie conoce exploren en el personaje y puedan tener una carrera prometedora.

¿Qué pasó en ‘Yo me llamo’ con Amparo Grisales y Cesar Escola?

Como ha sido desde que inició que el programa, esta nueva temporada continúa teniendo 3 jurados que evalúan la calidad de las imitaciones de los participantes.

En esta versión, los encargados de hacerlo han quedado felices con varios talentos que se han presentado en el escenario del templo de la voz.

A pesar de que se han encontrado en conjunto para dar luz verde a ciertos imitadores, hay otros que han despertado el debate entre los jurados.

Sin embargo, esta vez la presentadora no discutió por algún participante o talento en la tarima, sino por una imitación del argentino que no le gustó para nada.

Esta vez terminan teniendo discusiones entre ellos que dejaron para la posteridad un momento muy particular del programa en el que Grisales lució un poco molesta.

Uno de ellos se dio cuando le estaban entregando su respuesta a uno de los concursantes, pues César terminó haciendo un tipo de imitación sobre ‘la diva’ que no le gustó nada.

Para lograr parecerse a Amparo, Escola decidió imitar su risa, algo que muy en el fondo sonó a un tono muy burlesco de su parte.

Para la colombiana, este hecho no fue pequeño y sin pelos en la lengua dijo lo que pensaba de la imitación del productor, pues consideró que ella jamás se reía de esa manera tan caricaturesca.

Viendo la mala imitación y la terrible “imitación - burla” de Escola, Grisales, ella atinó a decir de una forma indignada y furiosa: “Qué feo. ¿Cómo me vas a imitar así?”.

Ante ello, el argentino no quiso reaccionar de otra manera y no prestarle mayor atención para no crear rupturas entre ellos que no valen la pena.

¿Amparo Grisales le envió mensaje a Margarita Rosa?

en una reciente emisión de ‘Yo Me Llamo’, la manizaleña aprovechó para ‘sacarse una espinita’ con la caleña, todo esto se dio porque a las audiciones llegó un hombre que imitó a la segunda, aunque no le fue bien, César Escola recordó la relación entre estas dos mujeres.

Entonces Grisales mencionó que ambas fueron “muy amigas, aunque ella lo niega”, a modo de reclamo, pues según ella de Francisco ha sostenido que su amistad nunca fue tan significativa.

Pero la curiosa escena no termina ahí, cuando llegó el momento de que el participante se despidiera del escenario, Amparo Grisales le lanzó otro dardo a Margarita Rosa de Francisco, “¡No me niegues!”, exclamó y luego confesó: “Yo creo mucho en el sentido de la amistad”, y también recalcó que “en el fondo” su colega debe reconocer la amistad de la misma manera, ya que la acompañó en “momentos muy difíciles y también muy bonitos”.

“Yo no sé qué pasó, algo le pasó. La sigo amando”, concluyó, aunque dejó claro que tampoco es que se lleven mal o haya algún tipo de enemistad en la actualidad.