Yo me llamo Rosalía se derrumba en pleno programa tras discusión con Pipe Bueno

Yo me llamo es un concurso de imitadores que ha conquistado el corazón de los colombianos desde su primera temporada en 2011. El programa, que se emite por Caracol Televisión, busca encontrar al mejor imitador de un artista musical reconocido.

En cada episodio, los concursantes se presentan ante un jurado de expertos, que los evalúan en su parecido vocal e interpretativo con el artista que imitan. En esta temporada repiten como jurados César Escola y Amparo Grisales. El tercero es el cantante música popular, Pipe Bueno.

En el capítulo 70, este último juez tuvo un pequeño encontrón con la imitadora de Rosalía después de expresarle su desacuerdo con la presentación y actitud de la joven. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

Amparo Grisales y Pipe Bueno discuten en ‘Yo me llamo’ por Rosalía. Fotografía por: Yo me llamo

¿Qué pasó con Rosalía de ‘Yo me llamo’?

Después de la actuación de la emulación de la cantante española, Pipe decidió tomar la palabra y resaltar lo fanático que es de la artista original, por ello, decidió ponerse estricto con la imitadora. “Me voy a poner un poco incisivo con este personaje”, afirmó.

“¿Qué es lo que me hace falta? Es un poquito de un no sé qué y a lo mejor es algo que solo se lleva por dentro. Pero quiero que lo saques aún más; que salga esa leona y esa artista al escenario. Para mi gusto, porque seguramente a mis compañeros sí les encantó y todo eso, pero para mí, no”, continuó.

La molestia de la imitadora fue evidente pues comenzó a hacer algunos gestos. A pesar de ello, salió del escenario con una sonrisa que muchos calificaron de “hipócrita”.

Como era de esperarse, Bueno la nominó para que sea parte de la noche de eliminación y defienda su cupo en el programa. Al salir del escenario, Pipe se dejó ver molesto por la actitud de Yo me llamo Rosalía y dijo: “Ya ella es muy profesional, se le nota. Yo no estoy charlando, de verdad (...). A mí me toman en serio”.

En el camerino fue cuestionada por la presentadora Melina Ramírez y fue entonces cuando entró en llanto, pidió disculpas y explicó la situación. Aun con ello, el cantante de música popular afirmó:

“Aquí muchos se les ha dicho que no y lo reciben con amabilidad. La forma de ella recibirlo siempre es con sarcasmo y dice que con alegría sonreír, pero está llorando. Vuelvo y le repito un consejo que le di: ‘Para ser un buen ganador, hay que ser un buen perdedor’, y a ella no le gusta perder. ¡Ahí está!”.