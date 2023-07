‘Yo me llamo’: top 10 de las presentaciones más graciosas del programa

Todos los años los fanáticos de algunos artistas pueden apreciar a su imitador exacto en Yo me llamo. El programa, que se trasmite cada noche por las pantallas del Caracol Televisión, pretende encontrar al doble perfecto de un artista musical.

El primer capítulo de la producción ya se transmitió el pasado miércoles 26 de julio. Allí, se pudo ver que los jurados son nuevamente Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Son ellos los que escogerán a las personas que avanzan en la competencia.

Puedes leer: ‘Yo me llamo’ y los participantes que más destacaron en su primer capítulo

En las audiciones solo pasan los mejores o aquellos que necesiten pequeñas correcciones, sin embargo, al escenario también llegan algunas personas que, por su voz y sus movimientos, no logran quedar en el programa al parecer una caricatura graciosa del personaje que interpretan.

Con lo anterior en mente, acá te dejamos algunas presentaciones chistosas que dejó el primer capítulo de esta temporada.

Presentaciones graciosas de ‘Yo me llamo’

Convencer a los jurados de Yo me llamo no es tarea fácil. Sin embargo, es cierto que algunas personas llegan al escenario sin ningún talento para imitar al personaje que escogieron. Estas presentaciones provocan risas y en algunos casos, enojos.

Entre las audiciones que causaron este tipo de reacciones se encuentran:

Feid

El imitador del reguetonero interpretó la canción Feliz cumpleaños Ferxxo. La desafinación y su sobreactuación llevaron a que le dieran un rotundo ‘No’.

Lee también: ‘Yo me llamo’ 2023 tendrá un cuarto jurado, aquí te contamos de quién se trata

En medio de la presentación y las palabras de desapruebo del jurado, el hombre decidió cambiar de personaje y dijo que imitaría a César Escola, lo que ocasionó molestias en Amparo por su falta de respeto. “Callate, vete o te hago sacar”, le dijo Grisales.

¿El Feid más fake? 👎 Este peculiar personaje pasó por #ElConfesionario de #YoMeLlamo tras haber hecho enojar a Amparo y por haberle faltado el respeto al Maestro Escola. ¿Se arrepentirá? 🤔 pic.twitter.com/u2nb0zsIsM — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) July 27, 2023

Karol G

Esta fue la participante número 14 en subirse al escenario e interpretó el tema Bichota. Aunque lució el cabello color rojo de la cantante paisa en esa época, los jurados aseguraron que carece de afinación o habilidades artísticas, por lo que no pasó a la siguiente ronda.

¿Qué le pasó a esta bichota? 🥴 #ElConfesionario recibe todos los días audiciones bastantes peculiares, pero esta #YoMeLlamo Karol G parece no estar preparada aún para llamarse como su artista favorita. 🚫 pic.twitter.com/DsfDNpmSeQ — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) July 27, 2023

Axl Rose

El participante inició su presentación con la canción Welcome to the Jungle, un tema con partes muy agudas, imposibles para él. Inmediatamente empezó a cantar y a bailar como el histórico personaje, los jueces hicieron cara de desagrado.

“Ni una nota afinada, ni una…”, aseguraron César Escola y Amparo Grisales a la presentación de este personaje.

Amanda Miguel

El sexto participante en presentarse en el templo de la imitación fue Amanda Miguel, que sorprende a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno no precisamente por su gran parecido físico a la artista original, sino por su intervención musical.

Puedes leer: Duro cruce de mensajes de Amparo Grisales y usuarios de redes, la actriz estalló

Emitió varias notas desafinadas y realizó algunos gestos que lo alejaron cada vez más del personaje. “Voy a tener piedad asignándote un no. No peinaste ni la peluca, mijo”, señaló ‘La Diva de Colombia’.

#ElConfesionario | Lo importante es tener la actitud, ¿o no? 😂 Amanda Miguel trató de demostrar de todas las maneras posibles que sí se parecía a su artista favorita, pero para el jurado fue un rotundo NO. 🚫 pic.twitter.com/LpaVP4XynB — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) July 27, 2023

Mario Bros

Finalmente, uno de los que más llamó la atención fue un hombre que llegó disfrazado de Mario Bros, quien deja confundidos a Carlos Calero y Melina Ramírez debido a que piensan que se trata de una equivocación.