Prime unió a Ana María Orozco, Angélica Vale y Elyfer Torres: “las Betty se juntan”

El próximo 19 de julio se estrena en Prime Video la secuela de Yo soy Betty, la fea, telenovela colombiana que en 2024 cumple 25 años desde su estreno en 1999.

Considerada como una de las producciones más exitosas, no solo de Colombia, sino de todo el mundo de habla hispana, la plataforma de streaming de Amazon decidió celebrar su importancia con un video promocional en el que juntó a tres de las más famosas ‘Bettys’ en América: Ana María Orozco, Angélica Vale y Elyfer Torres.

Cabe recordar que esta telenovela es una de las que más versiones tiene en el mundo, con un total de 23, siendo Orozco la actriz original. En el caso de Vale, la mexicana se encargó de darle vida a Leti en ‘La fea más bella’, mientras que su compatriota, Elyfer Torres realizó el papel en ‘Betty en NY’.

Así fue la unión de las tres actrices que le dieron vida a Betty, la fea

En el video, Angélica Vale hace el papel de una repartidora de Amazon, encargada de llevarle un paquete muy importante a una persona que tenía “muchas ganas de estrenar”. Al llegar a la casa de la cliente, se da cuenta que no hay nadie en el domicilio, por lo que decide llamarla. Al otro lado de la línea está la mítica Ana María Orozco, ofreciendo excusas por no poder recibir el pedido, no sin antes explicarle que está en medio de las grabaciones de una serie (la secuela de Yo soy Betty, la fea).

El diálogo entre ambas finaliza acordando un nuevo horario de entrega, no sin antes darse un pequeño momento cómico: Angélica Vale se pregunta si no conocía ya a su cliente, luego de que Orozco dejara salir la mítica risa de su personaje Beatriz Pinzón Solano.

Para concluir el video, Prime decidió hacer un cameo con Elyfer Torres, quien ahora ocupa el papel de repartidora. La joven llama a Vale para anunciarle que tiene un pedido para ella, y acuerdan encontrarse para recibirlo. La escena culmina con una risa de Betty al fondo, y Vale haciendo un guiño coqueto a la cámara.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al encuentro de las actrices de ‘Betty, la fea’?

Por supuesto, las reacciones a este video no se hicieron esperar, con varios internautas sugiriendo que el “multiverso de Betty existe”.

“¿Quién movió la línea temporal jajaja?”; “El MCU de Marvel se ve pequeño al lado del multiverso de Betty” y “Lo que todos soñábamos: Leti hablando con Betty”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.