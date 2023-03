¿Yo soy Betty, la fea, tiene una mala vejez o su vigencia está intacta?

Para muchos, el año inicia con este evento que reúne a parte de lo mejor de la música mundial. Colombia no tiene Lollapalooza, pero tiene al Festival Estéreo Picnic. Y la verdad no está muy distante de los grandes, pues a las afueras de Bogotá han venido titanes como Gorilazz, Calle 13, Calvin Harris, Tame Impala, The Strokes, Cultura profética, entre otros.

