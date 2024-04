Yoreli Rincón pide que saquen a Beba de El Desafío: esta es la razón

El Desafío XX se ha convertido en uno de los programas más vistos en Colombia debido a las pruebas extremadamente exigentes que enfrentan los participantes en esta edición, llevándolos al límite. Esto, sumado a muchas de las situaciones que pasan a diario en la convivencia, han despertado el interés de los televidentes.

Un ejemplo es la reconocida jugadora de fútbol Yoreli Rincón, quien compartió en sus redes sociales que está ‘enganchada’ con el programa, aunque expresó su desacuerdo con las actitudes de Beba, una de las concursantes que ha generado más controversia.

La futbolista del Atlético Nacional publicó un video en una de sus cuentas oficiales de Instagram y allí comentó que, aunque no está al día en el programa, iba a darle una nueva oportunidad al programa; sin embargo, mostró su descontento con las actitudes que ha tomado Beba en las diferentes pruebas a las que se ha sometido y por diferentes razones, no ha podido concluir.

La jugadora manifestó que esperaba que Beba no volviera a quejarse de las molestias físicas que le impiden completar las pruebas. Fotografía por: @la10recomienda

Yoreli Rincón pide que saquen a Beba de El Desafío

En su cuenta secundaria de Instagram, @la10recomienda, Yoreli Rincón publicó un video en una historia de Instagram en la que comentó que estaba viendo el décimo capítulo de El Desafío XX y manifestó que esperaba que Beba no volviera a quejarse de las molestias físicas que le impiden completar las pruebas.

“Le voy a volver a dar la oportunidad de El Desafío, voy apenas en el episodio 10, así que no me ‘sapeen’, pero si Beba empieza con su maric@$%, a llorar y a quejarse de su brazo, apago eso y no soy más fan del programa. No entiendo por qué llevan a una persona así, que saquen a Beba, sáquenla”, aseguró la futbolista profesional.

Curiosamente, hace apenas unos días, Beba participó en el desafío de sentencia y servicio y en un momento debía escalar una rampa, pero pese a los esfuerzos, no logró completar la prueba. Después de varios intentos, se frustró y aseguró tener un fuerte dolor en su brazo izquierdo, lo que la llevó a romper en llanto y no culminar el recorrido.