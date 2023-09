“A futuro las migraciones serán por causas climáticas”, Julieth Riaño de France 24

En 2021, el programa Migrantes recibió una mención especial de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU - OIM, por un trabajo sobre los venezolanos en el exterior y su aporte en los países de acogida. Julieth, actual jefe de redacción y coordinadora editorial de los noticieros de France 24 en español, estuvo a cargo de la investigación junto con otras colegas que estaban en Italia y Argentina.

Actualmente, Julieth se ha convertido en una voz autorizada para analizar y explicar los fenómenos migratorios y sus implicaciones, alrededor del mundo.

¿Cómo ha sido tu formación en el medio?

Siempre estuve en televisión. Trabajé 10 años en el canal NTN 24; luego, un año en el Comando General de las Fuerzas Militares, haciendo el programa “Insignia”; y después llegué a France 24 en español, eso hace 6 años, iniciando en periodismo internacional y luego con el programa Migrantes.

¿Cómo resumes tus 6 años en France 24 en español?

Fue como cambiar de chip, porque France 24 tiene su sede principal en París, donde están las redacciones en francés, inglés y árabe; y nosotros somos el canal en español, desde Bogotá. Es hacer noticias al estilo europeo, donde somos periodistas integrales: hacemos televisión, editamos video, salimos a hacer cubrimientos, escribimos en la web etc.

En ‘Migrantes’ fue una oportunidad para hablar de un tema del que no había mucha visibilidad, pero se escuchaban muchas noticias, el programa era un espacio para mostrar la importancia de este tema de la migración y el desplazamiento en el mundo.

Fotografía por: France 24

¿Cómo te va con ‘Migrantes’?

Son muchas historias las que se han contado desde la perspectiva humana, que podrían pasarnos a cualquiera de nosotros. Y por eso, creo que no estamos ajenos a esta situación; un día estamos en buenas condiciones, pero no sabemos cuándo un conflicto, una guerra o la misma crisis climática podrían hacernos mover del lugar seguro que tenemos, obligándonos a buscar seguridad en otro país o en otra región dentro de nuestro mismo país.

De ahí la importancia de desarrollar este tema en el canal.

¿Alguna anécdota que rememores en estos seis años de trabajo?

En 2019, tuve mi primer salida a lugares de frontera, en Capurganá, entre Chocó y Panamá. De allí salió un barco ilegal hasta Panamá, con algunos migrantes. Pero naufragó. Allá nos encontramos con una mujer sobreviviente, que venía desde África, en una migración de largo tiempo. Había llegado a Brasil, vivió unos días allá y después se vino a Colombia porque su destino era llegar a los Estados Unidos.

Cuando la encontramos en Capurganá, estaba solamente con uno de sus hijos; pues sus otros 3 niños, habían desaparecido en el mar. Fue la primera historia que documenté y realmente fue muy impactante para mí. Luego nos tuvimos que montar en otra lancha con ella y con su hijo sobreviviente, y vimos cómo estaban de aterrorizados por tener que subirse en otra embarcación. Luego, ellos llegaron a Acandí, al cementerio, pero no sabía que las tumbas eran las de sus hijos. Sin duda, este fue un hecho que me marcó y me ayudó a entender la magnitud de este tema que estaba cubriendo, y la gran responsabilidad al tratar un drama humano, como es esto de la migración.

¿En algún momento se podría hablar de migraciones por el cambio climático?

Estamos muy enfocados en que las migraciones y los desplazamientos, generalmente están relacionados con conflictos armados externos o internos, o con la necesidad de una persona de trasladarse de un país a otro para brindarle mejores condiciones a su familia.

Pero hay otra causa de las migraciones que no se ha registrado mucho, y que realmente se está viviendo. Es la actual crisis climática.

Por ejemplo, vemos que en los últimos meses de este año (junio, julio y agosto), las temperaturas en Europa o al norte global, han sido muy altas; pero no estamos viendo lo que está pasando en el sur global, como por ejemplo en África, con el nefasto impacto del clima en los migrantes que llegan a Chad desde Sudán, por la crisis interna en ese país.

Entonces, Chad se convierte en un lugar de paso para tratar de llegar a otros lugares, ya que allí es imposible vivir. No hay agua, comida, ni se tiene acceso a los servicios básicos, por causa de las altas temperaturas.

Y por el contrario, en otros lugares, hay lluvias torrenciales que afectan terriblemente a los migrantes, quienes no cuentan con campamentos, ni equipos apropiados para poder refugiarse. De igual forma, personas que viven en el cuerno de África, deben buscar otros lugares para vivir, por causa de las intensas sequías.

¿Qué viene para ti?

Quiero seguir trabajando en este tema de las migraciones, el cual, pienso que debe ser tratado siempre con mucha delicadeza, sin traspasar esa delgada línea en la que podemos irnos hacia el morbo o el irrespeto de las personas que están atravesando por una situación de violaciones de sus derechos.

El principal reto de quienes tratamos este tema, es, hablar con respeto, aprender mucho más, sobre la forma adecuada de comunicar las formas de desplazamiento en el mundo, evitando brindar una información equivocada, que lleve a las audiencias a pensar en temas de xenofobia o racismo.

Y porque no, tal vez más adelante me gustaría estar en alguna ONG que ayude a los migrantes