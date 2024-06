Ella es la nueva periodista de Noticias Caracol que le dijo adiós a CityTv

Noticias Caracol, con más de seis décadas de trayectoria, se consolida como uno de los pilares informativos más importantes de Colombia.

Te puede interesar: Él es el exesposo de Kathy Sáenz que hace parte de Masterchef ¿De quién se trata?

Aquí encuentras más contenidos como este

Su equipo de periodistas experimentados y comprometidos, liderados por reconocidas figuras como Catalina Gómez Sánchez, Alejandra Giraldo, Juanita Gómez y Vanessa de la Torre, se encarga de llevar a los hogares colombianos noticias de actualidad, análisis profundo e investigaciones rigurosas.

¿Quién es la nueva periodista de Noticias Caracol?

Más allá de informar, Noticias Caracol se ha convertido en un referente de la cultura colombiana, abordando temas de interés general como el entretenimiento, los deportes, la salud y el arte.

Por ello, varios periodistas que están fuera del informativo y que han destacado en otros canales, han decidido renunciar para estar allí.

Este es el caso de la nueva periodista que entró a Noticias Caracol y que ya había estado por un tiempo en el canal CityTv de El Tiempo.

Se trata de Paula Belalcázar Mórtigo, una joven periodista que estuvo más de dos años en City presentando y reportando sobre temas de interés público.

En los últimos días, ha estado participando en la primera emisión del noticiero de Caracol Televisión, informando sobre diversos acontecimientos que tienen lugar en la capital.

Fotografía por: Cromos captura de pantalla

Desde luego, la periodista ha captado la atención al unirse como una de las más recientes incorporaciones del canal, destacando no solo por su profesionalismo sino también por su belleza.

Según las publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram, Belalcázar estuvo durante más de dos años en su antigua casa. “Le dije hasta luego a la casa que me vio crecer. Llegué hace más de dos años a CityTV a aprender, conocer, reaprender y a ver que todos los días significaban un nuevo reto”.

Después señaló: “Mi tercera foto es Paula de cuatro años, sonriendo como todas las noches al aire y confiando en que el techo de los sueños está más allá del cielo (hoy le dijo a esa niña, que lo estamos logrando). Desde el primer día que estuve frente a una cámara y con un micrófono en la mano supe que eso era lo que quería hacer toda la vida. Más que un trabajo, aprendí a abrir el corazón, a ser sensible, a conmoverme por los demás, a escuchar a quienes muchas veces no tienen con quien hablar y básicamente aprendí a ser fuerte; a tomarle la mano a quien lo necesitaba y abrazar a quien no tenía nadie más para reconfortarse”.

Finalmente destacó que a todos los televidentes que le escriben, “llaman y confían en mí. Pronto estaremos viéndonos de nuevo” y sin duda, al canal al que llegó la verán seguido continuando con su labor.