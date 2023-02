Conoce los artistas que han rechazado presentarse en la coronación del rey Carlos

El rey Carlos III será coronado el 6 de mayo, también su esposa, Camilla Parker, como reina consorte. Un evento como este no ocurre desde 1953, cuando la reina Isabel II fue ungida, entonces es natural que el palacio de Buckingham busque botar todo por la ventana.

El día posterior al rito sagrado, habrá un gran almuerzo de coronación, para el que se entregaron 10.000 entradas gratis para el público gracias a una rifa nacional, algo sorprendentemente democrático para la monarquía. Sin embargo, aquí la noticia es que parece que el palacio está teniendo problemas para contratar a los artistas que se presenten en este evento.

Los artistas que rechazaron al rey Carlos

Hace unas semanas, el Daily Mail declaró que a Adele y Ed Sheeran se les pidió presentarse en el Concierto de Coronación, a pesar de que supuestamente el rey estaba muy interesado en que ellos participaran en estas celebridades. Según se reporta, Sheeran tiene un compromiso con un show en Texas, Estados Unidos, mientras que la intérprete de ‘Rolling in the Deep’ rechazó por razones no especificadas.

En el listado que tenía Charles parece que también estaba Harry Styles, Elton John y las Spice Girls, en enero The Sun aseguró que los empleadores reales estaban haciendo todo lo posible para reunir a las Spice, algo que sería una táctica para convencer al príncipe Harry para que asista. Sin embargo, no tuvieron suerte, a principios de esta semana se anunció que todos estos artistas rechazaron la propuesta.

Supuestamente otra de las estrellas británicas de la cultura popular que ha declinado la oferta de presentarse en el concierto que tendrá momento el 7 de mayo es Robbie Williams.

¿Qué otras opciones hay?

Aunque muchos ven a esta situación como algo grave, los expertos en realeza británica aseguran que todavía queda tiempo para cuadrar a los cantantes para esta fecha. “En cuanto a la alineación de artistas, yo no me paniquearía todavía”, dijo Christopher Andersen, autor de ‘El Rey’.

“Joss Stone es amiga de la realeza más joven y puede ser tenida en cuenta usualmente”, agregó el escritor. “También hay una larga lista de estrellas pop americanas que pueden presentarse”.

Andersen mencionó a Diana Ross, Alicia Keys y Andrea Bocelli, que se presentaron en el Jubileo de Platino de la desaparecida reina el año pasado, pueden regresar para esta ocasión.

“Estarían locos en no invitar a Madonna, que tiene un masivo tour para celebrar su aniversario 40 este verano y estoy seguro que no le importaría presentarse para el rey. Entonces hay muchas opciones. La gente está exagerando cuando son solo problemas de programación. Es dudable que todos quieran rechazar la invitación para presentarse en la coronación… Es un momento único en la historia, y, francamente, ¡un concierto muy demasiado importante!”, comentó el experto.