Akira Toriyama: Este fue el detalle de J Balvin y Bad Bunny tras su fallecimiento

J Balvin y Bad Bunny, dos de los grandes representantes del género urbano, se sumaron a los millones de mensajes que han inundado las redes sociales en las últimas horas tras darse a conocer la muerte del creador de Dragon Ball, uno de los animes más exitosos de la historia, Akira Toriyama. El colombiano y el puertorriqueño se manifestaron a través de sus cuentas oficiales de Instagram.

También puedes leer: Murió el creador de ‘Dragon Ball’, Akira Toriyama: ¿de qué falleció?

J Balvin, intérprete de grandes éxitos como Ginza, Ay vamos, Bobo, Mi gente, entre muchos otros, publicó una foto del artista japonés, en compañía del personaje de Dragon Ball, Goku y comentó: “Descansa en paz, Akira Toriyama, gracias por darnos tantas aventuras”.

J Balvin realizó una publicación en sus redes sociales tras el fallecimiento de Akira Toriyama Fotografía por: Redes socioa

Bad Bunny, por su parte, prefirió no hacer ningún tipo de comentario, pero compartió con sus 46.5 millones seguidores una foto de una de las escenas de Dragon Ball Z en la que Goku, con unas alas de ángel, se está despidiendo de sus amigos.

A los homenajes que han rendido muchas personas en sus redes sociales al artista japonés, también se suman algunos de los más importantes streamers a nivel mundial que han lamentado su fallecimiento.

The Grefg compartió un emotivo mensaje con sus más de 8 millones de fanáticos. “Gracias Akira Toriyama. Gracias por crear Dragon Ball e inspirarme con los valores de Goku. No te imaginas lo importante que has sido y serás en mi vida. Tu legado es eterno. Descansa en paz”.

Puede leer: Dragon Ball: así reaccionaron los actores de doblaje a la muerte de Akira Toriyama

Gracias Akira Toriyama.



Gracias por crear Dragon Ball e inspirarme con los valores de Goku. No te imaginas lo importante que has sido y serás en mi vida. Tu legado es eterno.



Descansa en paz. pic.twitter.com/0H5QVRJ19h — Grefg =) (@TheGrefg) March 8, 2024

Ha sido tanto el impacto de Dragon Ball a nivel mundial que incluso algunos clubes de fútbol como el AC Milan de Italia homenajeó a Akira Toriyama. “¡Intentaremos afrontar la vida con tanta energía como Goku! Lo amamos cada minuto, Descansa en paz”.

Akira Toriyama y la solicitud de sus familiares tras su fallecimiento

Akira Toriyama ha sido tendencia global en la red social X en la que medios de comunicación y fanáticos se han manifestado tras conocer la noticia de su fallecimiento. Por otra parte, la cuenta oficial de Dragon Ball en X confirmó que su funeral se celebrará con su familia y con algunas de las personas más cercanas. También reiteraron que respetuosamente no recibirán, “flores, regalos de condolencia, visitas, ofrendas ni otros”.