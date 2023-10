Alba Tous: “Siempre trabajamos con el objetivo de construir un legado”

La energía de Alba Tous mezcla a la perfección la sencillez y la elegancia. Su tono es pausado y cada que habla dibuja una sonrisa serena, propia de la sabiduría de quien ha afrontado innumerables retos.

Cromos la acompañó en su paso por Bogotá. En esta entrevista profundiza en los desafíos contemporáneos de la firma fundada en 1920 por Salvador Tous en la ciudad de Manresa.

La protagonista de este artículo tiene un cariño particular por Colombia. Cuando menciona a nuestro país se le iluminan los ojos como si una parte de su corazón perteneciera a estas tierras.

Para los que no saben, la presidenta de Tous se formó en gestión de joyería en el Institut CFH de Laussane (Suiza), y cuenta con estudios complementarios por el Gemological Institut of America, cuya sede está en California.

En 1984 entró de lleno en el negocio familiar. Asumió la dirección general de la compañía en 2002 y desde 2008 es la presidenta de TOUS.

Mantener el prestigio de TOUS en la cima es un desafío permanente. ¿Cuáles consideras que han sido los principales factores que han contribuido al éxito continuo de la joyería?

Tenemos la suerte de ser una marca con más cien años de historia, que sigue construyendo un futuro muy emocionante cada día. Nuestro secreto siempre ha sido el trabajo constante y ser valientes para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes.

Pero, sin lugar a duda, los TOUS Lovers son nuestro gran pilar y la clave de nuestro éxito.

Para los lectores de Cromos, ¿Qué es TOUS Manifesto?

Este concepto mágico presenta una serie de conexiones entre varios artículos de la firma. Tiene mucha versatilidad porque lo puedes usar de formas distintas, la idea nació teniendo muy presente la idea de la autoexpresión, de poder hacerte tu look con estas piezas. Más que una colección, TOUS Manifesto es un concepto. Lo trabajamos durante más de un año y medio.

La innovación es esencial en el mundo de la moda y la joyería. ¿Cómo has abordado la incorporación de nuevas tendencias y tecnologías a marca para mantenerse vigente sin traicionarte?

La innovación forma parte de nuestro ADN, desde nuestros orígenes. Y siempre hemos trabajado para anticiparnos. En este sentido, es clave rodearse del mejor talento y escuchar constantemente a la sociedad.

Las piezas de joyería a menudo tienen un significado especial para las personas. ¿Puedes compartir una historia o un diseño de joyería que sea particularmente significativo para ti o para la marca?

Sí. Las joyas, además de ser una manera de expresión individual, son memorias y emociones, eso es lo más especial de lo que hacemos.

Si tuviera que destacar alguna pieza, escogería a nuestro oso en todas sus formas, es muy especial, porque se ha convertido en un icono y ha sido parte de momentos especiales de la vida de muchas personas y de la mía propia.

Hablando del mercado colombiano ¿cómo ha sido la experiencia de la marca en nuestro país?

Nuestra relación con Colombia empezó hace dos décadas y siempre ha sido muy bonita. Nos sentimos muy acogidos y queridos en el país.

¿Qué puedes decirnos de la presencia de TOUS Manifesto en el metaverso?

Trabajamos constantemente para seguir reinventando la experiencia de compra y sorprendiendo a nuestros clientes. Con estos objetivos, hemos presentado TOUS Manifesto a través de un show room virtual.

¿Cómo se ha adaptado TOUS a los diferentes mercados y culturas?

Siempre hemos trabajado desde una visión internacional, pero con un enfoque local. Lo podríamos resumir como “ser colombianos en Colombia”. En este sentido, buscamos un equilibrio entre mantener la esencia de la firma y a la vez conectar con el gusto local.

La sostenibilidad y la responsabilidad social son temas cada vez más importantes en la industria de la moda y la joyería. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado Tous para abordarlos?

Como firma impulsada por una familia, siempre hemos trabajado con una visión de futuro y con el objetivo de construir un legado. Y sabemos que solo lo conseguiremos avanzando por el camino de la sostenibilidad. Por eso, estamos plenamente comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ODS: 4,8,10,12,13,16,17).

Dentro de nuestro propósito WE CRAFT A WORLD OF JOY tenemos una estrategia de sostenibilidad basada en tres pilares: las personas, el planeta y la artesanía. Estas son las tres joyas preciosas que queremos hacer perdurar en el tiempo. Este es el camino que llevamos recorriendo desde nuestros orígenes.

El diseño es un elemento clave en la joyería. ¿Cómo ha evolucionado el enfoque de Tous a lo largo de los años, sin perder la esencia?

Nuestro enfoque ha evolucionado de la mano de los y las TOUS LOVERS. Escuchamos constantemente a la sociedad y a nuestro entorno para anticiparnos a las necesidades que puedan tener.

En un mundo cada vez más digital, ¿cómo ha influido la presencia en línea y las redes sociales en su consolidación como marca internacional?

Las redes sociales han sido unas grandes aliadas para la marca porque nos permiten llegar a públicos distintos y transmitir nuestra historia y propuesta de valor de maneras muy innovadoras.

La joyería tiene un componente artístico. ¿Puedes hablarnos sobre lo que buscas cuando quieres un accesorio único?

Me encanta esa comparativa. Y precisamente, como el arte, está profundamente ligada a las emociones. Yo, personalmente, busco que me haga sentir bien y que acompañe mi estilismo.

Finalmente, ¿qué consejo le darías a emprendedores que están comenzando en la industria de la joyería o la moda, que buscan el éxito en un mercado altamente competitivo?

Me encanta ver cómo las nuevas generaciones se lanzan a emprender, me impresiona ver toda la capacidad creativa y especialmente su capacidad de crear contenidos y desarrollar modelos de negocio. Más que un consejo, lo que a mí me ha funcionado es una combinación de trabajo y valentía.