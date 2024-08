Alejandra Giraldo de Noticias Caracol contó terrible historia que vivió en su regreso

En Noticias Caracol, Alejandra Giraldo es una figura destacada, reconocida por su carisma y profesionalismo en la presentación de noticias. Actualmente, es una de las caras más visibles del informativo, donde conduce la primera emisión del noticiero junto a Andrés Montoya.

Su trayectoria en el periodismo ha sido ascendente, desde sus inicios como reportera hasta consolidarse como una de las presentadoras más queridas por la audiencia.

Noticias Caracol: ¿Qué pasó con Alejandra Giraldo?

Su paso por Noticias Caracol ha sido fundamental en su consolidación como figura pública. Su estilo cercano y su habilidad para conectar con la audiencia la han convertido en una de las presentadoras más populares del país.

Además de su trabajo en el noticiero, Giraldo ha participado en otros proyectos, demostrando su versatilidad como comunicadora.

Justamente, a raíz de toda la pantalla y el reconocimiento que le ha dado estar en el informativo, la paisa ha usado sus redes sociales para hablar de temas fuera del canal y estos tienen que ver con el cuidado animal.

Esta vez, haciendo un reportaje en Vichada sobre las condiciones adversas que tiene que atravesar su población, también mencionó a los animales que encontró en un muy mal estado de cuidado.

Su amor por ellos la impulsó a actuar de inmediato ante una situación que evidenció y que la llevó hasta las lágrimas. Según compartió Giraldo en su cuenta de Instagram, ella y su equipo se encontraron, en medio de la nada, con una gatita de solo unos meses de vida.

“A esta bebé tiene por ahí dos meses. Me la voy a llevar para Bogotá, le voy a buscar casita, ayúdenme por favor a encontrarle una casita. Es una bebé, es muy chiquita y estaba en medio de la nada, miren esto. Está hermosa y estaba por ahí llorando”.

No obstante, en pocos minutos, ese pedido de ayuda de Alejandra Giraldo se tornó en una situación de tristeza y frustración: “Y nos encontramos a esta gatita... Se dejó agarrar, super dulce. Ya estaba todo cuadrado para llevármela a Bogotá y.. cuando nos montamos al carro se asustó, se nos soltó y se tiró del carro. No saben cuanto he llorado. Yo creo que no tenía más de dos meses. Qué frustración”.