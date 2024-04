¡De no creer! Aleks Syntek tiró el álbum más exitoso de Karol G al excusado

Aleks Syntek, recientemente pasó por el programa de Caracol Televisión, La Voz Kids, en el que fue jurado y acompañado por Andrés Cepeda y Greeicy Rendón. El mexicano ha tenido una postura muy radical con respecto al reggaeton, género que a él, personalmente, no le gusta. Recientemente, el cantante formó una enorme controversia al decidir tirar al excusado el exitoso álbum de Karol G, Mañana será bonito.

También puedes leer: Rigoberto Urán se quiebra al recordar a su padre: “Fue una vida diferente para mí”

El álbum, Mañana será bonito, de Karol G ha sido uno de los proyectos más importantes en su carrera musical, permitiéndole obtener varios reconocimientos y llegando a realizar una gira mundial de estadios por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Sin embargo, el intérprete de canciones como Duele el amor, Intocable y Por volverte a ver, no dudó en descartar este trabajo musical por encima de muchos otros.

Aleks Syntek tira al excusado el álbum de Karol G

El cantante mexicano fue uno de los invitados al El Podcast + pedido y allí tuvo la oportunidad de sostener una larga charla con Gabo Ramos, en el que realizó una dinámica bastante curiosa en la que tuvo la oportunidad de escoger, entre varios álbumes de música, cuál tiraría al excusado.

Puedes leer: Conoce a los espectaculares hijos de Antonio de la Rúa. Son iguales a él

Los discos que recibió el mexicano fueron Dulce beat de Belanova, 1989 de Taylor Swift, Bocanada de Gustavo Cerati, Éxtasis de Danna Paola, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea de Zoé y Pies descalzos de Shakira, los cuales todos los dejó para su colección; sin embargo, cuando le pasaron el Mañana será bonito de Karol G, no dudó en lanzarlo al excusado.

“No me entra porque no me identifico con las canciones, sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos (jóvenes) de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, en ese momento arrojó el álbum al excusado y hasta tiró de la cadena varias veces.

Aleks Syntek cuestionó a Shakira por sus canciones en contra de Piqué

El cantante mexicano también se refirió a la música que viene realizando Shakira y aseguró: “esta es la Shakira que extrañamos todos (refiriéndose a Pies descalzos) la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas y solo por eso me quedo con el disco, pero lo nuevo de ella no me hace muy feliz y creo que a mucha gente tampoco”.

En ese momento Gabo Ramos le preguntó sobre las canciones que ha venido realizando la colombiana sobre su expareja y Syntek no se mostró de acuerdo por esto: “Entiendo que estés muy enojada con su ex, pero ¿y sus hijos?, por respeto a los chavos, yo no me le iría a la yugular al papá de mis hijos, seguirá siendo siempre su papá. Al Final le está dando una patada al papá de sus hijos y eso no está tan padre”.