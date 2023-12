Andrea Aguilera sobre su exnovio, el falso príncipe árabe que la engañó: “Le creí”

Lo que parecía un cuento de Las mil y una noches en la vida de Andrea Aguilera se transformó rápidamente en una pesadilla.

Fereidoun Khalilian se presentó en el país como miembro de una distinguida familia real. En Medellín tuvo una cita con Daniel Quintero, la Policía le asignó un escoltas y hasta se reunió con el comandante del Ejército. En la lista de engañados está Andrea Aguilera, una reina colombiana que se enamoró de él. Pero el hechizo acabó cuando a Khalilian lo detuvieron en Estados Unidos, acusado de haber ordenado un asesinato.

Aguilera, reconocida por su belleza y elegancia en concursos de belleza, se llevó una sorpresa cuando se le cayó la máscara a Fereidoun Khalilian. En una entrevista en W Radio, la antioqueña compartió su testimonio sobre lo ocurrido con Khalilian.

La exreina colombiana habló de su novio, el falso príncipe árabe

“Uno suele escuchar a las personas desde su propio punto de vista y cuando uno es una persona honesta, uno cree que los demás alrededor también lo son. Creo que faltó un poquito de conocimiento y experiencia, como esa malicia indígena que llamamos los colombianos”, sostuvo Aguilera.

Aguilera se vio envuelta en un torbellino de expectativas durante veinticuatro meses. Su relación culminó cuando al extranjero lo detuvieron en La Vegas: “Después de que él es arrestado, la relación terminó por completo. Fueron demasiadas cosas de las que me di cuenta, esto no solamente afecta mi parte emocional y profesional, sino que también es una relación con una persona con la que yo definitivamente no vibro”.

Aguilera se vio en la necesidad de contratar a un equipo de abogados para proteger su buen nombre. Teme que su expareja la involucre en estafas: “quiero reivindicar mi honor, mi imagen, porque he construido algo muy sólido, con mi propio trabajo, y no puedo permitir que por personas que ponen mi foto al lado de la noticia negativa de él, que manche mi persona”.

Fereidoun Khalilian está a la espera de un juicio en territorio norteamericano. Su historia en Colombia recuerda a la del Embajador de la India, una película nacional en clave de humor sobre un pícaro que llega a un pueblo haciéndose pasar por el embajador de la India.