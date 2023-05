Arthur Edwards, una vida dedicada a retratar la corona británica

Uno de los bienes más fieles de la corona británica seguramente es la BBC, a pesar los diversos escándalos protagonizados por los royals ellos se han mantenido lo más neutrales posibles, pero como la prensa en teoría es libre, hay exponentes como The Sun, conocido por un periodismo más mordaz, inclusive ha llegado ser fuertemente cuestionado y sin temor alguno en atacar a los monarcas británicos, sin embargo, en este tabloide ha sobrevivido uno de los personajes más curiosos en este panorama, Arthur Edwards, fotógrafo asiduo a los Windsor.

Hemos visto cualquier cantidad de retratos de la realeza británica dignos de estampillas, como los que sacó el fotógrafo Alexi Lubomirski para las respectivas bodas del príncipe William y Harry, pero la obra de Edwards es diferente, momentos cándidos, como los hijos del actual rey saliendo de la escuela, o desgarradoramente tráficos, como el lecho de muerte de Diana de Gales.

Andrew Edwards ha sido el fotógrafo de la realeza para The Sunset desde 1977, cuando tomó la primera foto de Lady Di, ha pasado por diversos momentos de gran importancia, ha visto crecer a los príncipes, vio la muerte de la reina madre, de la princesa Margarita y por supuesto de Elizabeth II, y ahora se prepara para un evento del que jamás ha sido testigo en más de cuarenta años, una coronación, la de Carlos III.

El fotógrafo se posicionó como el oficial de la casa real para el diario The Sun y ahora, con 86 años, es en su gremio el que más tiempo ha pasado con la familia real británica, ha estado con ellos en más de 200 giras por 120 países, ha capturado siete bodas reales, cinco funerales y siete nacimientos.

Ahora el londinense presenta un libro que contiene lo mejor de su obra, ‘Behind the Crown: My Life Photographing the Royal Family’ (Detrás de la corona: mi vida fotografiando a la familia real). Pero no es como si durante estas cuatro décadas solo haya llegado a tomar fotos y eso es todo, sino que a lo largo de todo este tipo ha afianzado una estrecha relación con la monarquía, con una carrera casi tan longeva como la de la mismísima Elizabeth, solo es natural que, por ejemplo, apoye fidedignamente el reinado de Carlos y Camila.

Arthur Edwards creció en una familia obrera en East End, Londres, sus padres fueron los primeros en regalarle una cámara, algo que le cambió la vida para siempre. Su mamá no quería que se convirtiera en un obrero más y con el tiempo dio a parar en un cuarto de revelado, luego, en 1975, llegó su chance de oro, ser un fotógrafo para The Sun.

Como ya se mencionó, él tomó la primera instantánea de Diana Spencer y eso lo volvió en el fotógrafo oficial de la realeza, este es un momento de transición, puesto como lo mencionó en una entrevista con el medio Stuff, antes de Lady Di la familia real rara vez se dejaba alcanzar por la prensa, era observada de una manera gris, luego llegó el color cuando la princesa saltó al estrellato, hubo una intensa revolución entre los medios, persiguiéndola para obtener la mejor frase o imagen.

“Fui a la luna de miel de Carlos y Diana. Cuando ellos fueron a esquiar, yo fui a esquiar. No fui el primer o segundo día, fui las dos semanas completas. Era un circo. Cuando Diana subió a un avión, 30 de nosotros subimos al avión con ella. Esos fueron los años codiciosos. Los años de “Ve, ve, ve; y consigue, consigue, consigue”, expresó a la publicación australiana.

Pero no todo es brillo y glamur, Edwards también estuvo cuando Diana perdió la vida en aquel accidente en París, una medianoche “me dijeron: ‘Ve directo a Heathrow, preparamos un avión para ti, sale a las tres de la madrugada’. Cuando aterricé a las cuatro, llamé al periódico y me dijeron que Diana había muerto. Fui a fotografiar el túnel, había una niña dejando flores en el lugar del accidente”.

Luego al regresar a su ciudad natal, “lloré mientras tomaba las fotografías del ataúd de Diana saliendo del avión. Necesitaba llevar las fotos a la oficina, pero no encontraba un taxi porque todos los taxistas culpaban a los fotógrafos de la muerte de Diana. El taxista que me llevó hasta allí finalmente me dijo: ‘Eres un asesino’”.

Han pasado muchos años y él está muy emocionado con la labor del rey Carlos, “es un pionero para los desvalidos. Si un gran supermercado llegara a un pueblo donde todas las tiendas locales serían destruidas, él lucharía por el pueblo”, dijo a People. Asimismo, habla con desdén de Harry, sus calificativos son “desagradable” o “traicionero”.