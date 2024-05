Aseguran que el príncipe Harry le fue infiel a Meghan: “¿Es una mujer trans?”

La relación del príncipe Harry con Meghan Markle ha estado en el centro de atención desde que comenzaron a salir en 2016. Su boda en 2018 fue un evento global, y su decisión de renunciar a sus deberes reales en 2020 conmocionó al mundo.

Desde entonces, la pareja ha vivido una vida más privada en California, criando a sus dos hijos, Archie y Lilibet. A pesar de la distancia de la realeza, Harry y Meghan han mantenido un fuerte vínculo.

¿Qué pasa con el príncipe Harry y Meghan?

Tanto Harry como Meghan, han colaborado en varios proyectos benéficos, incluyendo su fundación Archewell, que se centra en la salud mental y la justicia racial.

También han firmado acuerdos con Netflix y Spotify, lo que les ha permitido compartir su historia y sus puntos de vista con una audiencia más amplia.

Sin embargo, la pareja también ha enfrentado críticas, especialmente por parte de la prensa británica. Algunos los han acusado de ser egocéntricos y de aprovecharse de su posición real. Otros han cuestionado su decisión de renunciar a sus deberes reales y vivir una vida privada.

A pesar de las críticas, Harry y Meghan parecen estar felices pues de hecho, recientemente celebraron su aniversario de boda tras su viaje a África.

Sin embargo, los Duques de Sussex están en boca de todos, debido a una supuesta infidelidad del príncipe Harry a Meghan, la cual se destacó en el libro de una experta en la realeza británica.

El príncipe Harry está en medio de un escándalo y todo por cuenta de una “aventura” que tuvo y que tiene a todos sorprendidos. Fotografía por: ANGELA WEISS

Se trata del libro de Angela Levin: “Harry: Conversaciones con el Príncipe”, en el que se mencionó el nombre de una mujer con quien el Duque habría sido infiel a la actriz estadounidense.

La escritora mencionó a la modelo británica como una de las “aventuras” que tuvo el hijo de Lady Di. Se trataría de la modelo Sarah Ann Macklin, de 34 años, quien en Reino Unido es reconocida por su trabajo en las pasarelas y como influencer de vida y estilo.

“Durante los primeros días de su relación con Meghan, Harry tenía citas con Macklin. Se conocieron en una fiesta de carácter privado y él hizo todo lo posible para conseguir su número de teléfono. Luego, la bombardeó con mensajes de texto”, apuntó Ángela Levin.

Después agregó: “Un amigo suyo me dijo: ‘Lo intentaron, aunque eran muy diferentes. Ella llevaba una vida muy sana y apenas bebía. Era una cuestión en la que estaban en una onda completamente diferente”, reveló.

Al conocerse este rumor, algunos seguidores en redes señalaron que al parecer Sarah Ann Macklin, no es solo modelo sino también sería una mujer trans, algo que no se ha confirmado y un tema del que ella no se ha referido.

“Alguien me dijo que ella había tenido una aventura con el Príncipe Harry y que además, ella es una mujer trans ¿es eso cierto?”; “Si es verdad lo de la infidelidad, pues que lo asuma”; “Ella está preciosa igual, en Reino Unido es muy conocida”; “No la conozco pero sí está bonita”, fueron algunos comentarios en redes

Sarah Ann Macklin es una destacada modelo británica conocida por su elegancia y estilo único en la industria de la moda. Con su belleza atemporal y su sofisticada presencia en la pasarela, ha cautivado a audiencias de todo el mundo.

Además de su carrera como modelo, Macklin es una defensora apasionada de la salud y el bienestar, promoviendo un enfoque equilibrado hacia la alimentación y el ejercicio. Su compromiso con un estilo de vida saludable la ha convertido en una inspiración para muchos.

Con su encanto natural y su dedicación a causas significativas, Macklin continúa dejando una huella perdurable en la industria y más allá.