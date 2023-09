Así fue como la música lírica conquistó al tenor colombiano Sidney Jiménez

En entrevista con la revista Cromos el tenor ibaguereño ha podido llegar con su forma de hacer lirica a escenarios de varias ciudades del país y del mundo.

Este licenciado en matemática nacido en la capital musical de Colombia jamás imaginó que la vida le tenía preparada un camino ligado a la ópera y así abrir camino en este género considerado para la inmensa minoría.

Aunque, por mucho tiempo este género se hacía para un grupo selecto, culto o elitista, lo que sabe es que ahora las nuevas generaciones también lo escuchan y algunos tenores como es el caso de Sidney, se ha dejado seducir de la idea de incluir otros géneros musicales en su propia ópera.

¿Cómo se volvió lírico, Sidney?

Yo me topé con la música lírica cuando estudiaba matemática pura en la Universidad Nacional de Colombia y mantenía cantando en cada tiempo libre que me encontraban así que algunos compañeros me decían: “Oye, Sidney tú deberías ser cantante lírico, me decían tienes una voz maravillosa, tienes buen nivel vocal para afrontar roles.

Yo estaba en ese momento en el coro de la universidad, sin embargo, cuando me dijeron que tenía que cantar en francés e italiano mi decisión fue no, porque en ese momento mi cabeza estaba en otro lado, porque estaba en el coro de la iglesia en la universidad y estaba experimentando un interés vocacional por ser sacerdote, además yo no solo cantaba las canciones de la iglesia sino también rancheras o música popular.

Sin embargo, me dejé llevar por la insistencia de mis compañeros y me presenté a una audición para integrar el coro lírico del alma mater, llegué como un estudiante universitario, con camiseta, pantalón jean y tenis, mientras mis compañeros asistieron con traje de gala.

¿Cómo le fue en su primera audición?

Al principio lo veía difícil de conseguir porque hasta uno de mis compañeros presentó algunas partituras de un tema que preparé.

Nos presentamos 37 personas, en el jurado estaba la maestra Carmiña Gallo, una soprano y referente del tema lirico, al lado de ella estaba la maestra María Pardo y Elsa Gutiérrez. Entonces se levantó la maestra María Pardo y dice: la niña Sidney Jiménez y yo entré y dije soy yo y todos se rieron. En la audición canté dos cosas de concierto muy simples para el nivel en que cantaron los colegas era muy alto.

Al mes me dijo una compañera que me acercara a las fotocopiadoras del conservatorio de la Universidad porque había visto mi nombre en una lista negra, así que decidí ir y ahí estaba mi nombre en una lista de cinco personas seleccionadas, entonces dije para esta vaina sirvo.

¿Qué fue lo más complicado que encontró en el estudio de la lírica?

No sabía qué me iba a tocar tan duro, ser cantante lirico es un estilo de vida, es vivir diferente, es una locura completa para las personas que no conocen este tipo de profesiones, pero así mismo me toco estudiar mucho, clases de armonía, de gramática, estar con el coro ensayar con casi 200 personas de todas las carreras de la Universidad Nacional. Duré cinco años con la maestra Elsa Gutiérrez que fue mi primera maestra de canto y quien le agradezco mucho porque me formó.

Estuve en el Festival de Música Lirica, Música Sacra, Música en los Templos, después entré al Teatro Colón y al año y medio ya era solista de un Ópera, lo cuallo conseguí en poco tiempo, yo dije: “esto es a lo que me voy a dedicar en mi vida”. Dejé por un buen tiempo la matemática, pero después me nivelé y pude terminar mi primera carrera, soy licenciado en Matemática en la Universidad Pedagógica Nacional. También fui docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la CUN.

Algunos ejemplos de tenores que admire con orgullo.

Inicialmente yo no sabía en que me estaba metiendo, primero escuché a tenores colombianos como el maestro Andrés Roldán con una voz maravillosa, y dije, “Uy, esto se puede hacer con la voz, maravilloso yo quiero trabajar así”.

Otra de las anécdotas que recuerdo es que quedé sorprendido en el Mundial del 94, yo he sido aficionado al fútbol desde pequeño y ver la presentación de los tres tenores (Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo) con este último he tenido gran admiración por el récord que ha conseguido.

Tuve la oportunidad de conocer al tenor español Plácido Domingo, lo considero como el Messi en fútbol, porque ha roto todos los récord mundiales de la ópera, tiene más de 800 títulos y fui afortunado de conocerle y de trabajar juntos en la ópera Simón Boccanegra y le agradezco porque fue uno de los que me hizo romper lo que decían en la Academia donde los académicos estrictos se dedicaban a decir a sus estudiantes si va a hacer ópera solo ópera si se va a dedicar a hacer lírica haga solo lirica.

Él me dijo una frase que nunca se me olvida: “Sidney arriésgate a hacer propuestas latinoamericanas”. Así que pongo mis rancheras porque ya tengo el aval de un grande como él, así que rompo el estigma.

Sidney ha cantado en importantes Teatros como el Teatro Real de Madrid, el Liceo de Barcelona y con una destacada carrera que ha desarrollado a lo largo de toda la geografía, pasando por la Scala de Milán, el wiener staatsoper y el Met de Nueva York, brillando con su potente y prodigiosa voz, su carisma, su formación y todo su profesionalismo, lo que lo ha llevado a ser ovacionado en grandes escenarios de todo el mundo.