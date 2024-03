Así se veía Érika Zapata a sus 18 años antes de ser periodista de Noticias Caracol

Erika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más comentarios ha generado en redes sociales. Entre los mensajes se encuentran aquellos de burla y otros que felicitan la forma descomplicada en la que la reportera da las noticias.

La corresponsal de Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal. De hecho, en los últimos días Zapata se hizo tendencia por la manera en la que hizo un reportaje sobre el flujo de viajeros durante la época decembrina en Medellín.

Así se veía Érika Zapata antes

Érika Zapata es una de las periodistas de Medellín más conocidas del país gracias a su particular forma de hablar y presentar sus notas en Noticias Caracol.

A sus 27 años, la joven es hoy una de las más alabadas en redes gracias a su espontaneidad y carisma, por ello, sus seguidores están atentos a lo que publique y lo que pase en su vida personal.

Hoy en día suma un gran número de colombianos donde suele mostrar diferentes detalles de su vida, como fotos de su pasado o hasta los sueños que ha logrado cumplir.

Recientemente, sorprendió a muchos con, todo porque publicó una foto de cuando tenía 18 años, cuando empezaba “el reto de viajar por Antioquia en bus para conocer historias de la gente”.

“TBT. A mis 18 años, me tomé el reto de viajar por Antioquia en bus para conocer historias de la gente. No trabajaba para ningún medio, en mi bolso llevaba un cuaderno y una grabadora para registrar lo que encontraba. Fue una gran experiencia”, fue el mensaje con el que Zapata acompañó la publicación.

Fotografía por: Captura de pantalla

Luego de ello, los mensajes de sus seguidores no se dieron a esperar: “Bueno, ya estamos viendo los resultados de tus experiencias de tu profesionalismo”; “Ya tenías claro a lo que te ibas a dedicar el resto de tu vida”; “Qué bonita historia. Hora de sacar un libro sobre esas experiencias”; “Te felicito Érika”; “Eres lo máximo me encanta como informas todo”; “Amo tu personalidad, por favor no la cambies por nada”; “Eres lo máximo, que buen ejemplo das Eri”, fueron algunos comentarios.

Hace un tiempo la periodista fue blanco de varios comentarios negativos por parte de algunas personas que comentaban que se veía “vieja” en el noticiero. La antioqueña restó importancia a estas críticas y, por el contrario, afirmó que no va a permitir que nada de esto le afecte la autoestima.