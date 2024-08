Así luce hoy la niña que hizo de Betty en la versión infantil de ‘Betty, la fea’

‘Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana que marcó un hito en la televisión mundial, tuvo una versión infantil menos conocida pero igualmente fascinante: ‘Betty, la Feita’. Transmitida en 2001 y más tarde por Telemundo, esta adaptación recreó la historia de Beatriz Aurora Pinzón Solano y Armando Mendoza, pero con niños interpretando los roles principales.

Una de las mayores sorpresas de ‘Betty, la Feita’ fue el talento de Alejandra Botero, la actriz que dio vida a la pequeña Betty. Hoy, Botero es conocida en la industria musical bajo el nombre artístico de Aicen de Hierro. Durante una entrevista, Alejandra recordó con emoción cómo recibió el apoyo de Ana María Orozco, la icónica actriz que interpretó a Betty en la versión original.

“Ana María, quien es una persona muy linda, no me dio ningún consejo, pero me dijo que estaba haciendo una interpretación mejor que la de ella”, compartió Botero. Este respaldo fue un momento inolvidable para la joven actriz, quien ahora ha dejado su huella en la música.

Sin embargo, ‘Betty, la Feita’ no estuvo exenta de polémica. La relación entre Armando Mendoza y Marcela Valencia, recreada en la serie, generó controversia entre los televidentes, quienes consideraron que algunas escenas eran inapropiadas para el público infantil.

Con el paso de los años, Alejandra Botero decidió dedicarse de lleno a su carrera musical. Aunque se alejó un tiempo de los escenarios, regresó con fuerza en 2024 con un concierto titulado “Música entre cuerdas”, en el que relató su conexión profunda con la música.

“Yo soy música desde que tengo memoria y hago música de manera profesional, con mi proyecto musical, hace 16 años. En estos ires y venires de la vida, yo veo la música como una persona, entonces es como “mi vieja”, como el amor eterno de toda la vida” expresó con nostalgia.

Este evento no solo marcó su retorno, sino que también tuvo un propósito solidario: recaudar fondos para un fotógrafo que había sido víctima de un robo. “Por cosas de la vida, la música decidió regresar a mí a través de esta coyuntura terrible,” dijo Botero, quien, a pesar de las adversidades, sigue demostrando su pasión y talento en cada presentación.

