Carlos Fernando Galán: edad, dónde estudió, hobbies, equipo favorito y sus hijos

Carlos Fernando Galán nació el 4 de junio de 1977. Es el tercer hijo del matimonio entre Luis Carlos Galán Sarmiento y Gloria Pachón. Juan Manuel (51 años) y Claudio (49) son su hermanos mayores. El primero nació en Bogotá y el segundo en Roma, Italia.

Luis Carlos Galán y Gloria Pachón con sus hijos Claudio, Carlos Fernando y Juan Manuel. Fotografía por: El Espectador

Carlos Fernando Galán: estos son sus estudios

El alcalde de Bogotá primero fue senador de la república y concejal antes de ser elegido en el segundo cargo político más importante del país (después de la presidencia). El político de 46 años tiene una especialización en economía internacional de la Universidad de Georgetown (Washington).

Según la Universidad de los Andes, también se especializó en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad Externado de Colombia. En la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos) pasó por un posgrado en Asuntos Internacionales.

Carlos Fernando Galán periodista

En 2007 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) por su trabajo periodístico sobre los vínculos de ciertos sectores políticos con grupos paramilitares.

Carlos Fernando Galán escribió para Semana cuando vivió en Washington, de igual manera, mientras vivió en Estados Unidos, fue colaborador de la Revista Cambio y el diario El Tiempo.

Su deporte favorito

Antes de dar su deporte favorito, informamos que Carlos Fernando Galán no es hincha de Millonarios, América de Cali ni Atlético Nacional. Él se considera león: “Mi abuelo materno, Álvaro Pachón, era fanático obsesivo de Santa Fe, él murió hace 70 años casi, pero él metió a mi mamá en el fútbol, la llevaba cuando era niña al estadio, mi mamá vio el fútbol en los años 50 en el estadio El Campín y mi mamá se volvió fanática de Santa Fe, yo no sé por qué a mí me gusto fue Santa Fe”.

El running (correr) es el deporte preferido del alcalde. De hecho, el año pasado fue noticia porque concedió una entrevista a Daniel Coronell mientras disputaba una competencia. Así quedó registrado en Twitter:

Running for office https://t.co/V2nnaXEQpr — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 31, 2023

Otro de los mandatarios que disfruta trotar es Federico Gutiérrez. El alcalde de Medellín también es reconocido por participar en competencias de maratón y media maratón tanto en Bogotá como en su ciudad.

Cerrando la Semana Santa con una buena trotada de entreno en Bolombolo ☀️. Fueron 15K. Con eso quedo listo para correr dentro de ocho días la media maratón #21K #corremitierra en Medellín.

Hago deporte y apoyo el deporte. pic.twitter.com/se9vvpVKlC — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 17, 2022

La familia Galán Deik

Su familia está conformada por la abogada Carolina Deik Acosta y sus hijos Juan Pablo, de cuatro años, y Julieta, de 10. Según el diario El Espectador, “se conocieron cuando la barranquillera aún era estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2007. Para entonces, la joven tenía que entrevistar al expresidente Uribe, pero como no fue posible, habló con Galán, quien para ese entonces ya era concejal de Bogotá”.

Mientras Carlos Fernando Galán se encarga de gerencial la capital de Colombia, Deik está a la cabeza de Deik Acostamadiedo Abogados, su propia firma. Este grupo de trabajo se especializa en litigio, asesoría y consultoría en derecho público y derecho privado.

