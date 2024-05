¿Carlos III dejará el trono? Este será el nombre que recibiría William al ser rey

La Casa Real británica no deja de ser tema de conversación entre expertos de la monarquía, así como como en redes sociales. Las enfermedades que sufren, tanto la princesa Kate Middleton como el rey Carlos III, no han pasado desapercibidas entre los fanáticos de la realeza, mismos que ahora se preguntan si Su Majestad podrá o no superar la enfermedad ante la creciente ola de rumores que ha desatado la prensa mundial.

Aunque Carlos ha intentado manejar de la mejor forma posible el cáncer que lo aqueja desde hace algunos meses, lo cierto es que el tratamiento y la enfermedad en sí estarían superando al monarca. La situación no es fácil, teniendo en cuenta su edad y su papel en el contexto social-político de Reino Unido.

Por esto no es descabellado asumir que el rey pueda pensar en una posible abdicación del trono; de hecho, son los mismos súbditos quienes han hecho peticiones para que esta sea la decisión tomada desde el Palacio de Buckingham, sede de la monarquía.

¿Cuál sería el nombre del príncipe William cuando sea rey?

De hecho, son tantas las hipótesis que se han gestado alrededor de esta posible decisión, que ya la prensa está mencionando incluso cuál sería el nombre del príncipe William cuando ocupe el trono.

Cabe recordar que el hijo mayor de Carlos es hoy el heredero directo al trono, por lo que, aun cuando su padre sigue con vida, está en el foco de los seguidores de la corona, pensando, precisamente, en cómo será el futuro de la realeza en Inglaterra cuando el hijo de la fallecida Isabel II ya no esté.

El príncipe William protagonizando un momento emotivo durante la coronación del rey Carlos III. Fotografía por: Getty Images

De acuerdo con Roya Nikkhah, editor y locutor del ‘Sunday Times’, el nombre que por lógica se le dé al hoy príncipe de Gales sea el de William V, siguiendo el orden que dejó el último rey con ese nombre: William IV.

El monarca, quien reinó del 26 de junio de 1830 hasta su muerte, el 20 de junio de 1837, es conocido por dos datos curiosos: es el segundo monarca con más edad en ascender al trono británico con 64 años; lo supera el actual rey, Carlos III, quien subió al trono con 73 años.

Asimismo, fue el último rey británico en tener el control del reino de Hannover, ya que su sucesora, la reina Victoria, al ser mujer era considerada como “no digna” para dicho puesto.