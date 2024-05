Catalina Usme hizo fuerte confesión sobre “vetos” en el fútbol femenino, esto dijo

Catalina Usme, es una futbolista colombiana que ha dejado una huella imborrable en el deporte nacional e internacional. Conocida como “Cata”, Usme se destaca como delantera en el Pachuca de la Liga MX Femenil y en la selección femenina de Colombia, donde porta el dorsal número 11 con orgullo.

Su trayectoria profesional inició en 2006 con el Formidable de Medellín, pasando luego por equipos como el Deportivo Independiente Medellín, América de Cali, Millonarios y Deportivo Cali. En 2022, dio un salto internacional al unirse al Pachuca mexicano, donde ha demostrado su talento y liderazgo.

Ahora, la jugadora está siendo noticia, luego de que decidiera hablar de las acusaciones de su compañera Yoreli Rincón, sobre un supuesto “veto” en la selección de fútbol femenino, pues desde el año 2018 no ha sido convocada para jugar en la Selección Colombia, por lo que acaba de completar 6 años de estar borrada.

¿Qué pasó con Catalina Usme en la Selección Colombia?

Recientemente, Catalina Usme se refirió a un tema que hace muchos años hace eco en el fútbol femenino y es el de los supuestos vetos en la Selección Colombia a algunas jugadoras, entre ellas Yoreli Rincón quién se quejó por quedar por fuera de la convocatoria a los Juegos Olímpicos.

Rincón es una de las jugadoras con mayor trayectoria y condiciones en el país, pero inexplicablemente hace años, incluso cuando jugaba en Europa, dejó de ser tenida en la cuenta, sin importar el director técnico que estuviera.

Justamente, la jugadora habló de este tema en una entrevista con el programa Deportes ‘Sin Tapujos’, en el cual fue cuestionada sobre la Selección Colombia, a lo que dijo, no saber nada de la situación y que esta elección compete a cuerpo técnico y directivos.

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”, señaló.

Luego agregó: “‘Yora’ hace rato no viene en el proceso. A Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay. Es un tema que ellos tienen que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no”.

Igualmente, le preguntaron sobre una publicación que había hecho Rincón y ella respondió que no era la única en haber quedado por fuera.

“Vi el tuit, pero será la situación de muchas jugadoras y no solamente de ella. Que estuvieron mucho tiempo en Selección y no regresaron. Que no solo están acá en Colombia sino que están en el exterior”, destacó.

Sobre las expectativas dijo: “La Selección viene pasando por un gran momento y tenemos como llegar al podio de los Juegos Olímpicos”.

Refiriéndose a sus otras compañeras, reconoció que “Siempre dije que Mayra Ramírez estaba hecha para brillar en Inglaterra me alegra enormemente lo que le pasa se lo merece y muy pronto ganará un balón de Oro”.