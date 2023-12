Catalina Usme y el triunfo de la Selección Colombia femenina en 2023: “Campeonas”

“No vinimos a ganarle a Alemania, vinimos a ganar el Mundial”. Esa frase de Catalina Usme, la capitana de la selección de Colombia, fue el reflejo de la mentalidad que tenía este equipo. En la historia del fútbol nacional, independientemente del género de los equipos, el principal rival a vencer ha sido la mente de cada jugador o jugadora, y Usme, como líder y referente, demostraba que creer sería el mejor camino.

Colombia logró una participación histórica venciendo a una potencia como Alemania y jugando de igual a igual ante Inglaterra, campeón europeo. Avanzó hasta los cuartos de final y demostró un amor propio poco antes visto en equipos colombianos en grandes eventos.

Linda Caicedo, figura nacional, ganó el premio al mejor gol del torneo, estuvo nominada al Balón de Oro y quedó como la novena mejor futbolista del mundo, con solo 18 años. “El problema está en la mente, no en las capacidades. No importa quién sea, tenemos la certeza y convicción de lo que vamos a hacer como equipo y vamos a lograr cosas muy interesantes. Creer en nosotras fue lo que nos llevó a lograr grandes cosas, ese objetivo no cambia, tenemos que salir a ser campeonas de todo lo que juguemos, en ese Mundial se dieron pasos agigantados y ahora nos vemos igual de grandes que las potencias”, dice con emoción Usme.

Con 33 años, ella es la máxima goleadora en la historia de la selección de Colombia, pero su aporte va mucho más allá de lo futbolístico, pues se ha encargado de convencer a las nuevas generaciones de lo que podrán ser capaces. “Toca pensar en grande, soñar en grande, entrenarse y prepararse para siempre ser campeonas. Desde pequeñas deben hacer un proceso bien hecho para que al final las cosas se den de la mejor manera”, explica la capitana.

El Mundial que sí se ganó

Aunque la tricolor quedó eliminada en los cuartos de final, el logro más significativo fue el lugar que se ganó el fútbol femenino en Colombia. Por primera vez se diseñó una camiseta exclusiva para la selección femenina, se hizo un proceso de preparación con microciclos y partidos amistosos en fechas FIFA, los estadios se llenaron para apoyarlas en Australia y, cuando regresaron al país, se hizo un homenaje de la talla del que se le hizo a la selección masculina en 2014. “Este Mundial era lo que necesitábamos para que los lentes se fijaran en nosotras. Por fin llega la recompensa para tanto anonimato, desidia de los medios de comunicación y hasta burlas”, reconoce Myriam Guerrero, la primera capitana de la selección de Colombia en 1998 y una de las pioneras del fútbol femenino en el país. “Llegó el momento de recoger lo que se sembró. Este será un nuevo punto de partida para todo lo que viene”, confiesa.

Ahora el fútbol femenino se ve de una manera diferente. No solo los hinchas, sino las marcas están poniéndole la lupa a este deporte como una apuesta capaz de generar un interés similar al del fútbol de hombres. Los canales de televisión nacional trasmiten hasta los partidos amistosos y muchos de los seguidores del fútbol reconocen a las grandes figuras del equipo, como Linda Caicedo, Catalina Pérez, Ana María Guzmán, Daniela Montoya, Catalina Usme, entre otras.

El terreno está abonado. Poco a poco la brecha irá siendo menor. Myriam, con lágrimas de emoción en su rostro, afirma que lo que ella soñó hace más de 20 años ahora es una realidad: “Respiro profundo, pienso y siento que valió la pena haberme atrevido a mostrar que las mujeres podíamos jugar este deporte. Siento una satisfacción enorme”.

Cata Usme, por su lado, acepta que, “aunque queríamos más, este no es el final, es el principio de un camino exitoso. Tenemos con qué ir por un Mundial. El foco está en lo que viene en 2024: Copa de Oro, Juegos Olímpicos y el Mundial en 2027, voy a hacer todo lo posible por llegar hasta allá. Ahora nadie le quita el balón a las mujeres, que están construyendo una estructura y un proyecto ganador. “Si se mantiene el apoyo de los dirigentes y se suman los apoyos económicos que deberían llegar, tenemos el potencial para lograr títulos y figurar a nivel internacional. Seguimos soñando”, coinciden las dos referentes históricas del fútbol colombiano femenino.

