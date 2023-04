Chat GPT: Él es el joven emprendedor que cambió el mundo de la AI

Sam Altman es el creador de Chat GPT, la herramienta está siendo tendencia en el planeta entero. Así ha sido la vida de este estadounidense, un filántropo que quiere una revolución tecnológica.

Si bien, esta herramienta continúa siendo explorada por muchos, otros se preguntan quién fue la persona que tuvo la idea de aprovechar la Inteligencia Artificial para articular ideas que terminan siendo textos.

Chat GPT: Este fue su fundador

Para comenzar a escribir este artículo, preguntamos a la web Chat GPT “quién es Samuel Altman”, el protagonista de esta historia. En menos de 20 segundos, escribió tres párrafos perfectamente fluidos en los que en resumen respondió a esta incógnita con detalles como que nació en 1985 en Chicago, pero se crió en San Luis, Missouri.

Chat GPT informó que Altman comenzó a estudiar informática en la Universidad de Stanford pero no terminó la carrera. También que es conocido por trabajar y crear diferentes aceleradoras de startups y empresas tecnológicas como Airbnb, Stripe, Dropbox, Reddit y OpenAI.

Interfaz de ChatGPT. Fotografía por: pixabay

De esta información, uno de los puntos más relevantes para nuestra historia es la relación entre Altman y OpenIA, la empresa que desarrolló la tecnología de Chat GPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que está revolucionando al mundo.

Así como nosotros preguntamos quién es Altman, el lector podrá consultar a Chat GPT lo que quiera y, gracias a la inteligencia artificial, tendrá en segundos una respuesta completa, similar a la que describimos al inicio de este artículo.

Siempre amante de la tecnología

Con apenas ocho años, Samuel H. Altman, criado en familia judía, aprendió a programar y a desarmar y armar computadores. Lo hacía en su casa de San Luis, con un Macintosh de Apple, el cual le sirvió como instrumento para entender las bases de la informática. En este mismo equipo, a los 13 años, comenzó a diseñar páginas web y a experimentar con códigos.

No tuvo una infancia común. Era tímido y le costaba relacionarse con las personas de manera física por lo que los chats en internet fueron una herramienta que le permitió comunicarse con libertad y hacer amigos. Esto le ayudó a descubrirse y por eso desde los 16 años le confesó a sus padres que era gay.

Se ha mostrado desde temprana edad como un abanderado de las libertades y de la libre expresión, lo que también le ayudó para arriesgarse a crear sin pensar en prejuicios. Con sólo 18 años y al poco tiempo de haber iniciado su carrera como informático en la Universidad de Stanford, se juntó con un grupo de amigos y desarrolló Loopt, una de las primeras redes sociales.

Su idea fue revolucionaria en un momento en el que los celulares no eran como ahora. Whatsapp no existía y Facebook hasta ahora comenzaba. Loopt era una herramienta para que las personas pudieran compartir con amigos su ubicación en tiempo real y programar planes juntos. Aunque no tuvo mayor éxito, ese invento sirvió para que la industria valorara su olfato para este tipo de negocios.

Nunca regresó a la universidad, sin embargo, más tarde participó de la empresa YC, una aceleradora de startups tecnológicas, en la que trabajó en proyectos ganadores como Airbnbn o Dropbox. En esta compañía escaló, al punto de convertirse en presidente. A pesar de llegar a los puestos más codiciados, nunca cambió su esencia e incluso hoy en día se sigue vistiendo de sudadera, camiseta y pantalón sport.

En 2019, se asoció con Elon Musk, creador de Tesla, otro grande del mundo de la tecnología y un referente en Silicon Valley, con quien fundó OpenAI, empresa con la que se ha dedicado a trabajar en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Su sociedad con Musk no duró mucho porque después de crear Chat GPT, la cabeza de Tesla se apartó del negocio por conflicto de intereses con su compañía. Claro que Altman ha sabido liderar este proyecto en solitario y en 2019 hizo una de sus mejores jugadas en el mundo de los negocios: asociarse con Microsoft, de Bill Gates, compañía que invirtió más de mil millones de dólares en OpenAI.

No para de soñar

Con 37 años, Altman es un filántropo, maestro para jóvenes emprendedores y un modelo a seguir, así como para él lo fue Steve Jobs, creador de Apple.

Ahora habla en conferencias y da consejos sobre emprendimiento, innovación y tecnología. Es un creyente de las nuevas empresas y ha ayudado a dar forma a la industria tecnológica en Silicon Valley. Su historia no sólo es motivación para los amantes de la tecnología sino para todos aquellos que en algún momento pararon de soñar. Él no ha podido detenerse de hacerlo y quiere llegar más lejos.

Datos destacados:

• El primer computador que tuvo fue un Macintosh de Apple, cuando tenía ocho años.

• A pesar del éxito que ha tenido en el mundo de la tecnología, nunca se graduó de la universidad. Estudió dos años informática en Stanford.

• OpenAI es la empresa que desarrolló la tecnología de Chat GPT, la herramienta de inteligencia artificial que está de moda en el mundo entero.