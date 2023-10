Chloe Domont, directora de Juego Limpio (Fair Play), revela los detalles del final

A pesar de la huelga de guionistas y actores en Hollywood, Netflix acaba de estrenar una película que llama la atención por su carga de suspenso y sensualidad, se trata de ‘Fair Play (Juego Limpio en español’, dirigida por Chloe Domont y protagonizada por Phoebe Dynevor, destacada por su trabajo en ‘Bridgerton’, y Alden Ehrenreich, conocido por ‘Han Solo: Una Historia de Star Wars’. Asimismo, cuenta con las apariciones de Eddie Marsan, Sebastian de Souza y Rich Sommer.

La trama básicamente se concentra en una joven pareja, en el que la tensión sexual es más que evidente, tienen planes de casarse, trabajan juntos en una empresa financiera, pero su relación, corporativamente, no puede ser. Entonces llega un inesperado ascenso que desequilibra el romance y los pone a un límite extremo. Cromos conversó con Chloe Domont, directora de la película, para conocer un poco más de este intrigante proyecto.

Cromos: ¿Qué fue lo que te interesó de retratar a una pareja envuelta en un entorno tóxico como lo puede ser el mundo de las finanzas corporativo?

Chloe Domont: Me atrajo el mundo de las finanzas por varias razones, simplemente me sentí que me podía relacionar a un mundo en el que hay mucho en juego en un entorno laboral aunque no sé nada sobre finanzas sé que mi experiencia en películas y televisión se siente ese alto riesgo del mundo financiero en el que hay tanto dinero sobre la mesa y lo que estaba tratando de mostrar ahí es cómo la toxicidad de un entorno laboral encaja en la toxicidad de una relación y viceversa, y se convierte en este círculo vicioso del que no te puedes escapar.

C: Alerta de spoiler, ¿por qué decidiste que fuese así el final?

CD: Para mí el final es cuando el género y la historia se unen en una confrontación final, para mí el final es sobre Emily reclamando el poder que Luke le quita en la escena del baño, para mí la escena no es sobre venganza femenina, la película no es sobre eso, aunque hay elementos de ira femenina ahí, sobre la injusticia de cómo era ella tratada. El final es sobre hacer a un hombre responsable, un hombre que se rehúsa a responsabilizarse en cada nivel, el hecho de que él no pueda responsabilizarse de sus propios fracasos y su propia debilidad causa tanto dolor y tanta distracción, no solo en ella, también en él mismo. Entonces en realidad toda la película se desarrolla hasta el momento en el que ella logra hacerlo decir las palabras: ‘soy nada’ y cuando él finalmente dice eso es como que él libera esta energía de lo que él se estaba guardando, últimamente este filme, más allá de ser sobre empoderamiento femenino, es uno sobre masculinidad frágil.

C: ¿Qué piensas sobre las oportunidades que están teniendo las directoras y productoras actualmente en Hollywood?

CD: Hollywood se está volviendo más y más inclusivo, está incluyendo historias femeninas, Hollywood se está dando cuenta que las historias femeninas son rentables, que la gente quiere ver y pagar por verlas, entonces creo que es un momento emocionante para ser una mujer cineasta, es un excelente tiempo.