Cirujano se negó a operar a Natalia París y su respuesta la dejó sin palabras

Natalia París es, probablemente, una de las modelos colombianas más destacadas y reconocidas a nivel nacional e internacional. Actualmente, dedica su tiempo a algunos de sus emprendimientos, así como a su faceta musical, pues desde hace varios años es DJ profesional. Recientemente, la paisa compartió con sus millones de seguidores un hecho que llamó su atención y la sorprendió.

La popularidad y notoriedad de Natalia París incrementaron en los años 90, destacándose en varias pasarelas tanto dentro como fuera de Colombia. Además, haber sido portada de cuadernos a finales de la década la consolidó como una de las modelos más importantes del país. Con el pasar del tiempo, y a sus 50 años, sigue siendo una de las mujeres más bellas y, en su faceta como DJ, ha logrado llegar a muchas más personas.

Natalia París quería operarse y su cirujano se negó

A través de algunas historias de Instagram, Natalia París compartió con sus seguidores lo que sucedió recientemente cuando le hizo una petición a su cirujano. Todo sucedió durante una consulta, allí la modelo optó por reclamarle al profesional debido a que este se negó a realizarle una cirugía para que su cadera fuera más pequeña.

“Le estoy diciendo que me saque más cinturita y me dice que no”, menciona Natalia París en el video. En ese momento su cirujano responde: “No, no más. Pero, ¿qué más necesitas tú?”.

En el video que comparte la DJ, menciona, mientras se mira a un espejo, que quisiera una intervención quirúrgica debido a que no se siente cómoda con un pequeño músculo que se forma en su cintura. “Las mujeres que hacemos mucho ejercicio se nos va marcando mucho este músculo acá”.

Es por esta razón que vuelve a insistirle a su cirujano: “Doc, yo quiero que me saque más cintura”, nuevamente el profesional le responde y dice: “Tú no necesitas más, ¿qué más necesitas tú?”