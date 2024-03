Colombiana se volvió viral en redes y desató polémica: “Me siento francesa”

En redes sociales se volvió viral un video en el que una joven aseguró que si bien había nacido en Colombia, no se identificaba con nada de la cultura ni costumbres del país y por ello había elegido tomar otro camino.

Te puede interesar: James Rodríguez y el millonario negocio que inauguró en Estados Unidos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Las palabras de la joven calaron tanto en los usuarios de las redes y retumbaron tanto en otros creadores de contenido que la gente la volvió tendencia global, pero ¿Qué fue lo que dijo?

¿Qué significa el término transnacional y por qué la joven se hizo viral al usarlo?

La grabación que ha desatado gran polémica entre los internautas, ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de mensajes.

La joven joven colombiana dijo no tener ningún vínculo con su país y aseguró que su situación tenía un nombre y era “transnacionalidad”, una palabra que pocos conocen pero que hoy por hoy sí tiene una definición.

En el video, se puede ver cuando otro joven le pregunta sobre una verdad que nadie quiera reconocer o de la que nadie hable.

-“Dime una verdad que nadie acepte”, preguntó él.

-“Que existimos las personas transnacionalidad”, respondió ella.

-“¿Cómo es eso?”

-“Somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificadas con otra nacionalidad distinta a la de este país”.

Después la joven agregó “yo nací en Colombia pero yo me siento francesa, me visto como una francesa, llevo mi vida como una francesa. No tengo ningún vínculo con Colombia y trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”.

Después, el joven le pregunta: “¿Hablas francés?”, pregunta a la que ella responde con una negativa, a lo que vuelven y le preguntan “¿has estado en Francia?”, otro cuestionamiento al que dice que no.

Luego de conocer el video, los usuarios de las redes no dudaron en dejar sus comentarios y memes sobre la respuesta de la joven, pues para muchos fue muy gracioso que a pesar de no hablar el idioma, ni conocer el país se sienta parte de ese país.

“Soy trans-economico me siento millonario pero llevo vida de pobre”; “Una paisa que se cree francesa nunca ha estado en Francia y no se identifica como colombiana, he escuchado estupideces, pero esta es la mejor”; “A eso íbamos a llegar al permitir que la gente se sienta identificada con lo que le da la gana. PSD: suena más paisa que cualquier otro, qué pena ajena”, fueron algunos comentarios.

¿Qué significa el término transnacional?

De acuerdo con el Instituto de la Juventud “la transnacionalidad es una suma de prácticas y pertenencias específicas, relacionadas con la migración y sus estrategias de sobrevivencia y bienestar. Está relacionada con conductas transfronterizas más que a la pertenencia a un territorio específico”.

Igualmente, destaca que “estas prácticas incluyen un componente implícito de voluntad de permanencia de la situación, es decir, que implica la aceptación de un sí mismo multivinculado a comunidades de vida diversas, pues establece relaciones que requieren de ciclos temporales medios o largos, como el establecimiento de un negocio, las relaciones de pareja y familia mixtas, la inversión en bienes inmobiliarios y otras pautas que no se realizan si la pretensión del agente es de corto plazo o meramente instrumental”.