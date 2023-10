¿Cómo hacer negocios sin dinero? Las hermanas Carvajalino responden

El pasado 28 de septiembre en el Biz Fest 2023, un destacado evento de emprendimiento en Latinoamérica con más de 14.000 asistentes en Bogotá, se presentó un libro con la ambición de convertirse en el próximo best seller de Planeta por parte de las emprendedoras, Karen, Daniela y Stephanie más conocidas cómo ‘Las hermanas Carvajalino’.

Puedes leer: Catalina Gómez mostró el emprendimiento de su hija y sus prestigiosos clientes

Este libro aspira a guiar a una nueva generación de empresarios ofreciendo estrategias creativas, ideas innovadoras y experiencias reales para triunfar en el mundo emprendedor sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

Karen Carvajalino nos cuenta en entrevista con Cromos todo lo que debes saber sobre las nuevas

1. ¿De qué trata su libro y cuál fue la inspiración detrás de esta historia?

Es una guía práctica que hemos creado junto a mis hermanas para enseñarle a la gente como hacer negocios sin grandes capitales sin dinero y el primero paso para eso es tener una mentalidad diferente con referente al dinero a la educación, la inteligencia financiera y a como aprender a trabajar con el dinero de otros, la inspiración del libro fue nuestra propia historia nosotras empezamos vendiendo chocolates puerta a puerta en Barranquilla cuando teníamos 6 7 8 años, empezamos con 15 USD y 20 después acá estamos con una plataforma virtual de más de 100 mil estudiantes en 9 países en América Latina.

2. ¿Cuánto tiempo les llevo completar el libro?

El libro nos llevo 6 meses entre que los escribíamos, lo editábamos, tomábamos fotos de portada y todo fue con la compañía de grupo planeta.

Puedes leer: Dominic, el influencer alemán, ahora vende camisetas de Colombia ¿Oportunismo?

3. ¿Cuál cree que es el mensaje principal para los lectores de su libro?

El mensaje principal para los lectores es que emprender es posible a cualquier edad y en cualquier momento y sobre todo les damos el cómo hacerlo, pero lo principal es que no se necesita dinero para poder hacerlo.

4. ¿Cómo eligió el título de su libro y qué significado tiene, porque este título?

Bueno el título es bastante provocativo por que es una creencia bastante arraigada en el mundo, la mayor razón por la que la gente no emprende es porque no tiene dinero o no tiene tiempo, entonces acá lo que queremos es desmontar esa creencia y lo hacemos con investigación, con técnica, herramientas incluso damos una lista de 40 empresas que se pueden iniciar sin capital.

5. ¿Cómo espera que su libro impacte a los lectores o qué reacción espera de ellos?

Es una pregunta muy bonita, nosotros esperamos que este libro impacte trascendentalmente la vida de nuestro lectores, Colombia es un país con mucho desempleo pero con mucho trabajo por hacer donde por naturaleza la gente es muy berraca y muy echada para adelante sobre todo es un mensaje que queremos que llegue a las mujeres, hoy por hoy 7 de cada 10 jóvenes desempleados son mujeres, la mayoría son ninis jóvenes que ya estudiaron y trabajaron pero que no han empezado su vida laboral, personas adultas que se retiran que todavía son activos y que tienen mucha experiencia y conocimiento, personas que tienen tanto recorrido y que pudiesen ponerlo al servicio de la humanidad para resolver sus problemas más importantes si tuviesen un espíritu emprendedor, entonces realmente queremos crear una generación de emprendedores en Colombia.

6. ¿Qué consejos daría a las personas que quieren emprender?

Los consejos que le daría a la gente que quiere emprender sería primero informarse lo más posible, buscar información de todos los temas la información es el motor de la innovación de crear y de proponer, lo segundo es rodearse de gente top, de mentores, de ir a eventos de escuchar cosas diferentes, de leer cosas diferentes de buscar un circulo de personas que estén alineados con el concepto de emprender y lo tercero seria tomar acción no quedarse planeando porque mucho análisis genera parálisis y por supuesto hay que medir los riesgos pero la acción es lo único que convierte una buena idea en un resultado excelente.

7. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentó como emprendedor y cómo los superó?

Nosotras hemos tenido muchos desafíos porque llevamos 20 años en este mundo del emprendimiento, yo creo que lo más importante fue que emprendimos en el mundo de la tecnología y de la educación, tenemos un background de educación pero no un background de tecnología, entonces montar una empresa de base tecnológica una startup de base tecnología donde no había educación en tecnológica fue un desafío inicialmente porque construir un equipo, proceso y planes de acción en estrategias es difícil cuando no conoces el sector pero lo superamos aprendiendo, informándonos buscando de los mejores, conociendo los errores del resto para no repetirlos.

8. ¿Cuáles son las estrategias clave que los emprendedores deben considerar para lanzar y hacer crecer sus negocios en el entorno actual?

Hay varias estrategias, lo primero no vende el mejor producto vende el producto que mas se conoce, entonces ahí hay un tema de marketing digital tradicional demasiado importante, lo segundo hacer negocios con la plata de otro considerar estrategias como el outsourcing como los anticipos como las pre ordenes pueden ser mu clave y muy fundamental y lo tercero definitivamente desarrollar la capacidad de networking y conocer gente, en el mundo del emprendimiento es dime a quien conoces y te diré quién eres aplica en este contexto.