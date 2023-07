Ella es Valeria, la novia de Linda Caicedo que la apoya a la distancia

Las páginas gloriosas las escriben las figuras. Linda Caicedo tiene varias: la primera es haber conseguido el subcampeonato en el último mundial sub 17; la segunda tiene que ver con un récord: es la primera jugadora colombiana en anotar en todas las categorías de las copas del mundo (sub 17, sub 20 y mayores).

Y la tercera la esculpió el domingo 30 de julio al vencer 2 a 1 a la poderosa Alemania. Así fue su gol:

Con 18 años recién cumplidos, la vallecaucana se perfila como una estrella internacional del fútbol femenino. Sin temor a equivocarlos, podemos decir que Linda Caicedo se puede sentar a la mesa con Alex Morgan, Alexandra Popp, Alexia Putellas y Megan Rapinoe, las figuras del torneo orbital que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda.

Valeria, la inspiración de Linda Caicedo

Posterior al triunfo de Colombia contra Alemania, Linda Caicedo fue tendencia mundial por su gol. En Australia, Inglaterra, España y Estados Unidos no pararon los elogios hacia la delantera con pasado en América de Cali y Deportivo Cali.

Las redes sociales estallaron con sus goles. Durante todo el domingo, la selección Colombia femenina fue tendencia. Y una de las noticias que más interesó a los fanáticos de Caicedo es su pareja Valeria.

En Instagram, Valeria Herrera celebró la victoria de la tricolor con este mensaje que de inmediato fue respondido por la goleradora colombiana.

De la biografía de Valeria se sabe poco, sin embargo, algunos medios de comunicación han informado que vive con Linda en Madrid. Por el mundial en Oceanía, ambas se han separado, pero el apoyo y el amor trasciende la distancias y en redes sociales no ocultan lo que sienten.