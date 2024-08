¿Cómo se llevaban Fernando Gaitán y García Márquez? “Lamentable mi actitud”

Fernando Gaitán y Gabriel García Márquez nacieron en regiones distintas, pero a ambos los hermanaba, además de su país, su pasión tremenda por contar historias.

Lee en Cromos: Gabriel García Márquez y su vida anónima antes de Cien años de Soledad

Hablemos del primero: fue un guionista y productor de telenovelas, reconocido a nivel mundial por crear algunas de las producciones más exitosas y recordadas de la televisión latinoamericana. Nació en Bogotá, Colombia, el 9 de noviembre de 1960 y falleció el 29 de enero de 2019.

El turno de García Márquez: fue un periodista y escritor nacido en Aracataca, Magdalena, que se hizo mundialmente reconocido por Cien años de soledad y el premio Nobel de literatura, que obtuvo en 1982.

Ahora vale preguntarse: ¿los dos genios se conocieron? La respuesta: sí. ¿Cómo fue su relación? Aquí te lo contamos.

Gabriel García Márquez fue varias veces protagonista de la portada de revista Cromos. Fotografía por: Cromos

¿García Márquez y Fernando Gaitán eran amigos?

Según el portal Centro Gabo, el creador de Yo soy Betty, la fea, escribió alguna vez que, después de su muerte, le gustaría que el epitafio de su tumba dijera: “A mí me insultó García Márquez”.

Según se lee en la web, “el comentario aludía a un regaño de más de veinte minutos que el premio nobel de literatura colombiano le había dado por rechazar, en varias oportunidades, la invitación a asistir a un taller de guiones en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños. La excusa de Gaitán para no ir era la falta de tiempo, pues se había entregado en cuerpo y alma a los libretos de sus telenovelas. Eso había enfurecido a Gabriel García Márquez”.

El tiempo también da luces sobre la relación de los dos escritores. Esta es una cita de Gaitán que salió publicada en el periódico: “(Gabo) me dijo que la televisión era un gran medio, pero que ni yo, ni los libretistas en general, podíamos quedarnos toda la vida en ella, que teníamos que lograr otros niveles, pero que nuestro apego y devoción por la televisión nos iba dejar sumergidos en esa maldición de la que tantas veces le hablé y que ahora se había convertido en mi mayor justificación de vida como artista, que ya eran demasiadas las concesiones que le hacía, y que era lamentable mi actitud. Yo solo pude decirle un ‘lo siento maestro’ antes de que me colgara”.

¿Qué pensaba Fernando Gaitán de Gabo?

“Era y es y será mi escritor predilecto y el árbol de donde me he nutrido, y no me importa que sea un lugar común decir que soy gabista y que sea una coincidencia que ambos seamos colombianos, y que yo haya tenido la suerte de haber nacido en su tiempo y prácticamente en su espacio”, escribió el bogotano, de acuerdo con información de Centro Gabo.

