Conoció a un francés por Tinder, lo llevó a su país y terminó estafada

En las aplicaciones de citas, un “match” puede parecer el inicio de una emocionante historia de amor. Pero para Micaela, una joven de 22 años de Paraná, Entre Ríos (Argentina) su experiencia en Tinder con un francés terminó siendo una pesadilla de engaño y estafa.

“Conectamos en Tinder y nos comunicábamos en inglés porque él no manejaba mucho el español. Dos meses después me sugiere venirse a Paraná y accedí. Le arreglé el alquiler porque él no podía ponerlo a su nombre porque no es de acá, pero las cosas salieron mal”, relata Micaela.

Lee en Cromos: Se conocieron en Tinder, se llevan 40 años de diferencia y disfrutan su relación

“Me estafó”: joven argentina que conoció a francés por Tinder

Según cuenta la joven, el hombre comenzó a comportarse de manera errática y extraña, lo que la llevó a tomar distancia. Sin embargo, quedó atrapada en una situación desagradable: el depósito que hizo para alquilar un departamento para él, casi medio millón de pesos, nunca fue devuelto.

“Me bloqueó de todos lados, no me contesta las llamadas ni los mensajes y me dejó una deuda con una inmobiliaria de 400.000 pesos”, lamenta la argentina, quien decidió compartir su historia para advertir a otras mujeres sobre posibles trampas similares.

“Yo no sé de dónde viene o si vino solo. No sé qué es de su historia de vida, simplemente sé que muy buenas intenciones no tenía al final de cuentas. Lamentablemente uno aprende de los errores y tengo que hacerme cargo de una deuda que no me pertenece”, agrega.

El hombre, quien se hacía llamar Lucas, aparentemente le había contado a Micaela que era inversor y venía de una familia adinerada con negocios en Francia y en todo el mundo. Sin embargo, sus acciones posteriores revelaron una realidad muy diferente.

“La manera en que se manejaba era muy extraña y errática y ahí fue cuando empecé a sospechar; estuve dos semanas con él y después corté”, enfatiza Micaela.

La joven se arrepiente de confiar en el francés que conoció en Tinder y teme por lo que el hombre pueda hacer en su contra. Fotografía por: Pexels

Te puede interesar: La cita de Tinder que cambió una vida: le donó un riñón a la persona que conoció

¿Qué se sabe del francés de Tinder?

La joven desconoce el paradero actual de Lucas y si continúa en Argentina o ha abandonado el país. “Hay que tener cuidado porque no sé cuáles son sus intenciones. Le presenté a toda mi familia, pensé que era una persona completamente distinta a lo que terminó siendo. De todos los escenarios posibles jamás me imaginé que iba a terminar en este”, lamenta.

Con esta historia, Micaela espera evitar que otras personas caigan en la misma trampa. “Ojalá no le pase a nadie más”, concluye, advirtiendo sobre los riesgos de confiar en desconocidos en línea.