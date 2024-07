Consejos de una runner y triatleta para disfrutar la Media Maratón de Bogotá

Para la atleta Natalia Arbeláez, competir en Colombia es una oportunidad para reencontrarse con sus raíces: “siempre ha sido un espacio súper bonito que lo siento como un reencuentro bastante especial con amigos y conocidos que no suelo ver muy seguido. Además de la energía que se siente en Bogotá, ver tanta gente en las calles animando a los corredores es un boost de energía y de motivación para todos los que participantes ese día”.

¿Cómo te estás preparando y cuáles son tus objetivos en la competencia?

Siendo el triatlón mi deporte base, no tengo una preparación muy específica cuando corro 21 kilómetros solos. Sin embargo, las dos semanas previas tratamos con mi entrenador de aumentar un poco el volumen corriendo y bajar el volumen de la bicicleta si no tengo carreras de triatlón muy cerca. Para la Media Maratón de Bogotá hay un factor super importante y es la altura. Siempre que voy a correr en la ciudad intentó pasar al menos dos semanas entrenando a esta altura si puedo para irme adaptando un poco y no sufrir tanto. En cuanto a objetivos, la verdad vengo a disfrutarla. Si logro bajar la marca personal de 1 hora y 37 minutos sería excelente.

¿Este año con qué equipo estarás participando en la mmB?

Voy a correr para el Team Heineken, marca que además patrocina la mmB 2024. Formar parte de este equipo es muy valioso para mí y para todos sus integrantes ya que nos brinda oportunidades únicas como atletas por medio de su plataforma deportiva que es mundial. Desde su línea sin alcohol 0.0 ha comprendido esto y ha desarrollado soluciones adaptadas a nuestras necesidades celebrando nuestros logros y combinando la vida social con la actividad física de una manera muy brutal. La marca les da un valor añadido a los atletas. Por ejemplo, a nivel de educación y formación, este año, en la feria que se organiza previa al domingo de carrera, voy a ser speaker de ‘Equilibrio de vida: Alto rendimiento vs Disfrute y celebración’, un conversatorio muy interesante. Me emociona contar un poco de mi experiencia.

Cada vez más personas hacen deporte y corren con método y especificidad. ¿Cómo ha visto evolucionar el papel de la mujer concretamente en el running y en triatlón en Colombia?

El papel de la mujer en el atletismo y en triatlón ha tenido una evolución gigante a través de los años. Es muy emocionante ver como cada año ha ido aumentando la participación en eventos tanto de atletismo y triatlón, y no sólo hemos demostrado nuestra capacidad para correr estos eventos deportivos sino que también hemos podido destacarnos y ser altamente competitivas.

Sabemos que eres una mujer deportista y amante de un estilo de vida saludable. ¿A qué se debió esa decisión de practicar esta disciplina? Hace unos años antes de terminar la universidad me fui a Estados Unidos a trabajar como AU PAIR. Fue una época en la que me dediqué full a comer sin medida, salir mucho de rumba y subi demasiado de peso. Ese fue como el detonante que me llevó a empezar a interesarme por aprender a cocinar de forma más sana y hacer ejercicio de forma regular, aunque siempre el deporte ha sido parte de mi vida. Esa fue una época en la que lo dejé a un lado. Cuando volví a Colombia comencé a trabajar en algunas empresas, cumpliendo un horario de oficina. Al poco tiempo decidí que, definitivamente, no era la vida que quería llevar y renuncié. Empecé algunos emprendimientos, al tiempo que comencé a compartir por redes sociales las recetas sanas que aprendía a preparar.

¿Cómo ha sido el proceso de combinar tu pasión por el triatlón con tu carrera en creación de contenido?

Lo que en un principio era un hobbie mientras resolvía qué quería hacer con mi vida a nivel laboral, las redes sociales y específicamente la creación de contenido, se fue convirtiendo en mi trabajo a tiempo completo. El triatlón a pesar de que lo hago de manera aficionada ha sido parte fundamental de mi trabajo ya que a través de este deporte he tenido la oportunidad de trabajar con marcas increíbles creando contenido para ellas. Esta es la vida que he elegido vivir. Es una vida que a mí personalmente me reta constantemente, me lleva a incomodarme de una y mil maneras. También trae consigo una cantidad de desafíos de los cuales aprendo constantemente. Pero ante todo, es una vida que me hace feliz y de la que me siento orgullosa de estar viviendo.

¿Qué aspectos de tu preparación (entrenamiento, nutrición, descanso) consideras más cruciales para mantener un rendimiento de élite en cada competencia?

Cada uno de estos aspectos juega un papel importantísimo en el rendimiento de cualquier deportista. Factores como llevar una buena alimentación y tener el descanso adecuado van a permitir que tu cuerpo logre adaptarse mucho mejor a la carga de entrenamiento que llevas. Como deportistas aficionados que es mí caso, llevar aspectos como el entrenamiento, la nutrición y el descanso al pie de la letra puede ser bastante complicado ya que por lo general el foco no suele estar única y exclusivamente en el entrenamiento y las competencias. Tengo una ventaja gigante, y es que manejo 100% mi tiempo y puedo trabajar desde cualquier lugar sin cumplir un horario ya establecido. Eso me permite destinar un poco más de tiempo a mi entreno, puedo preparar siempre mis comidas en casa y sacar el espacio para descansar si lo necesito. Al final, esto tampoco te garantiza el éxito ni mantener un rendimiento óptimo en carrera, pero sí puede ayudarte a mantenerte más consistente en tus entrenamientos.

¿Cómo has trabajado ese asunto, el de la preparación, sabiendo que también haces triatlón, un deporte que incluye running pero que toca otros deportes y otra metodología?

Realmente la preparación en mí caso particular no cambia mucho. En triatlón suelo correr carreras de media distancia: 1.800 metros de natación, 90km de bicicleta y cerramos con 21 km de atletismo entonces básicamente la distancia como tal es la que siempre estoy entrenando, el único ajuste que hacemos, lo hacemos las dos semanas previas, cuando aumentamos un poco el volumen corriendo y hacemos trabajos específicos a ritmos de competencia.

¿Qué consejos o estrategias implementadas para superar los momentos de adversidad propios del deporte?

Primero, es entender que momentos de adversidad y frustración vamos a tener siempre, son inevitables si practicamos un deporte y competimos. Para mí ha sido clave aprender a disfrutar y vivir más intensamente mi proceso diario. Es importante tener metas y objetivos claros, ambiciosos y que te enciendan por dentro porque son el motor que nos impulsa a hacer el trabajo, sobre todo cuando no encuentras motivación. En este camino habrán situaciones que no estarán dentro de nuestro control, y aprender a mantener nuestro enfoque en lo que podemos controlar se vuelve vital para atravesar esos momentos de adversidad.

Por otro lado cultivar una mentalidad de crecimiento ha sido clave. Transformar esos momentos desafiantes y en los que me he sentido frustrada en grandes aprendizajes, me ha llevado a sobrellevar mucho mejor esos momentos: analizo lo que sucedió, veo que puedo hacer para mejorar y me pongo manos a la obra a trabajar en ello y a seguir adelante.

¿Cómo trabaja la psicología en carreras para competir en estos deportes?

Es importante aprender a ir ajustando también las expectativas en esos momentos en los las cosas no están saliendo bien. Trabajar muchísimo en nuestra autoconfianza nos ayuda a atravesar de mejor manera esos momentos de frustración y adversidad. Celebrar nuestros pequeños logros diarios que tenemos en nuestros entrenamientos nos mantiene conscientes de que tenemos la capacidad de superar situaciones difíciles porque ya lo hemos hecho antes.