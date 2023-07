De emprendedora a empresaria a través del marketing y las redes sociales

“Cuando las redes sociales empezaron a salir, a mí siempre me encantaron, entonces aprendí a manejarlas, después, cuando yo inicié con mi emprendimiento de vestidos de baño, abrí un local en Medellín; para esa época apenas estaba saliendo Instagram al mercado y yo empecé a subir contenido de mis vestidos de baño”.

Luisa comenta que al local siempre llegaba mucha gente a comprar, pero no eran personas que paseaban del Centro comercial, sino que llegaban buscando el local directamente porque los habían visto en Instagram o Facebook.

“Cuando me di cuenta de eso, me dediqué mucho más a estudiar las redes sociales, a trabajar en ellas, e inclusive cambié mi local a un centro comercial que era mucho más barato, pero se mantenía súper vacío, allá no iba nadie, pero yo seguía vendiendo normal y atendiendo mi clientela de forma normal ya que ellas iban hasta allá a buscarme”, comentó Chimá

¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como emprendedor de marketing y cómo los has superado?

En la empresa tenemos una estrategia digital de 360 grados, quiere decir que nos comunicamos con los consumidores por muchos canales digitales.

En el tema de plataformas de anuncios, por ejemplo, un reto importante es que las plataformas como Instagram en este momento cambian mucho sus algoritmos, por lo cual el alcance orgánico de las personas y las marcas va bajando en esta red social, y nos vemos obligados a invertir en pauta digital en sus plataformas de Ads, lo cual no está mal pero pues implica un costo adicional, otro reto es que las plataformas de Ads cambian muchísimo todos los días, entonces no vale certificarse una vez sino que hay que estar estudiando constantemente las plataformas.

En cuanto a nuestra estrategia con influencer, la limitación del alcance que mencionaba anteriormente es un reto porque sigues pagando al influenciador, pero lo ven menos personas, y también el cumplimiento del cronograma por parte de ellos es algo complejo.

“Últimamente, creo que los precios de los creadores de contenido se han venido inflando a niveles que ya no son rentables para la mayoría de las marcas”, comentó Chimá.

¿Cuál crees que ha sido tu estrategia de marketing más efectiva hasta ahora y por qué?

Los influenciadores. Yo empecé a trabajar con influencer desde que ser influencer no era un trabajo.

Al principio solo les daba producto y ellos publicaban porque les gustaba el resultado. Siempre he dicho que aprender a trabajar con ellos, haberlo hecho desde hace tanto tiempo, y entender cómo ha cambiado el marketing de influencer para usarlo a nuestro favor, ha sido determinante para expandir nuestra empresa (Dluchi y Kaba)

¿Cómo identificas y te mantienes al tanto de las últimas tendencias en marketing?

Estudio mucho, consulto redes sociales “con propósito” si se le puede decir así, es decir siempre estoy viendo tendencias y cosas que pueda aplicar a mi emprendimiento.

Visito ferias internacionales, viajo mucho, y ahí me encuentro todo lo que viene en tendencia.

¿Cuál consideras que es la clave para construir una marca sólida y memorable?

Usar una estrategia de marca 360 como lo mencionaba anteriormente para que los usuarios te vean no solo en un canal sino en todos los canales posibles. Hacer un trabajo de branding sólido para que la gente solo con ver colores o elementos de tu marca sepan que eres tú, sin necesidad de ver el logo.

Tener embajadores que te den reconocimiento y respalden tu marca. Ser coherente con tus mensajes, con las personas que los transmiten, con los embajadores que usas.

Humanizar la marca, que vean el equipo de personas que hay detrás de la empresa, los procesos, etc.

Todos estos elementos hacen que las personas se conecten con las empresas a un nivel más personal, y que amen la marca

¿Cómo te enfrentas al desafío de la competencia en el mercado y te diferencias de los demás?

No me molesta la competencia, hay mercado suficiente para todos. Me encanta que el sector crezca porque eso significa más oportunidades para todos.

Siempre estamos innovando en productos, pero también en procesos y otros aspectos estructurales de la empresa para seguir siendo la mejor opción de los mercados en los que competimos.

Nosotros tenemos propuestas de valor muy claras en nuestros productos, pero además como empresa tenemos muchos diferenciales sobre la competencia como las ventas en todo el mundo y no solo en Colombia, la sostenibilidad de nuestros procesos y envases, la tecnología de nuestra planta, entre otros.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has obtenido hasta ahora como emprendedor de marketing?

Que puedes tener el mejor producto o servicio del mundo, pero sino inviertes en marketing para darlo a conocer, no vas a vender nada. Puedes tener la cura contra el cáncer, pero aún así requieres un marketing excepcional para transmitir tu mensaje al público. En palabras de Henry Ford: “dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero, es como parar el reloj para ahorrar tiempo”

¿Qué consejos darías a alguien que está comenzando en el campo del emprendimiento y el marketing?

Que estudien demasiado, y que contraten un equipo excepcional y experto. Invertir en nuestra educación y rodearnos de genios que nos apoyen maximiza nuestras oportunidades de éxito.