Desafío XX: La escena de celos de Kevyn a Natalia que sorprendió a muchos

El Desafío XX se ha convertido en el centro de todas las conversaciones. La tensión, la competencia y la camaradería han generado comentarios entre los televidentes y competidores.

Adicional a ello, la relación entre Kevyn y Natalia ha captado la atención de millones de espectadores pues el deportista tenía una relación fuera del programa cuando su corazón se fijó en la que fue su compañera de equipo.

Desafío XX: ¿Qué pasó entre Kevyn y Natalia?

Los seguidores del programa han notado un creciente gusto entre ambos competidores, quienes con el paso de los días han ido mostrando que esta puede trascender fuera de cámaras.

En el episodio 79 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas al revelar aún más los intereses de los 10 participantes que aún permanecen en la Ciudad de las Cajas. En el capítulo se mostró lo que sería la segunda prueba dentro del ciclo de eliminación mixta.

Antes de salir a la pista, donde se definiría una sentencia y los servicios para la casa Beta, hubo una conversación en la que se discutió la asignación del chaleco a Natalia de Omega. Esta decisión causó enojo y malestar en Kevyn, ya que él había votado por la participante Karen.

Paralelamente, en Omega, Santi decidió interrogar a Natalia sobre sus sentimientos reales hacia Kevyn una vez saliera del ‘Desafío XX’, y la cuestionó sobre si le interesaba mantener una relación fuera del programa.

“No sé por qué yo no estoy ni en un sí ni en un no”, señaló. Y después agregó, “así sea que no terminemos juntos, eso pudo ser un aviso para él para terminar su relación”.

Con esto en mente, tiempo después llegó Kevyn a Playa Baja, donde se encuentra Omega, tras decidir no pagar el arriendo. Al llegar, le entregó el chaleco a Santi. Sin embargo, se mostró sorprendido y decepcionado al notar que Natalia ni siquiera se levantó para saludarlo.

“En mi época nosotros nos levantábamos y saludábamos ¿cierto?”, le dijo. Al concluir la entrega, sus compañeros le pidieron a Natalia que se levantara para darle un beso a Kevyn. Durante la conversación, Natalia le cuestionó por qué él y no otra persona, había sido elegido para entregar el chaleco. Luego, se apartaron de los demás para hablar en privado y aprovechar la ocasión para hacerle un llamado de atención sobre los rumores que están circulando en Beta sobre una supuesta relación entre ella y Alejo.

“Así se enoje de pronto, ¿sabe que me han molestado? Con vos y Alejo. Yo les respondo que cada uno tiene cédula y sabe lo que hace”, dijo Kevyn.

A lo que Natalia respondió: “Con Alejo no pasa absolutamente nada”. Después de que ella le mencionara que él debía aclarar lo que pasaba afuera y Kevyn le asegurara que ya estaba claro, el participante se fue, no sin antes darle un beso.