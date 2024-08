Desafío XX: Piden castigo y salida de Kevyn y Alejo por traición ¿Qué pasó?

El Desafío XX ha puesto a prueba la resistencia física y mental de sus participantes, pero dos nombres han acaparado la atención del público: Kevyn y Alejandro en el último capítulo.

Ambos competidores han demostrado ser fuertes contendientes, cada uno con sus propias fortalezas y estrategias, sin embargo, una última decisión desató varias reacciones encontradas en redes.

Desafío XX: ¿Qué pasó con Kevyn y y Alejo?

Kevyn, conocido por su agilidad y precisión en las pruebas, ha sido una constante “amenaza” en las pruebas físicas para el resto de sus compañeros, pues es uno de los más fuertes gracias a su resistencia y capacidad de superar obstáculos de manera sencilla.

Por su parte, Alejandro ha destacado por su inteligencia estratégica y su capacidad para formar alianzas sólidas. Su habilidad para analizar las pruebas y predecir los movimientos de sus rivales lo convierten en un adversario formidable.

Sin embargo, en un último movimiento que hicieron ambos en la competencia, desataron las críticas de los televidentes fieles al programa. En el episodio 83 del Desafío XX, el ambiente se cargó de emoción cuando los equipos se dividieron en parejas para participar en una nueva competencia realizada en el box amarillo, pues esta fue crucial para decidir el destino de los participantes en la Ciudad de las Cajas.

Con la llegada a la final muy cerca, los cuatro hombres decidieron ayudarse para superar la pista de barro a la que se tenían que enfrentar. Kevyn fue el primero en atravesarla y, luego, asistió a Alejo mientras Francisco y Santi les ayudaron para que pudieran avanzar, pero con la condición de que ellos hicieran lo mismo.

Sin embargo, una vez Kevyn llegó al otro lado, del obstáculo, decidió sentarse sobre un tronco y no ayudarle a Alejo, mientras este sujetaba la soga que Francisco había soltado. Francisco y Santi les pidieron que continuaran, y así, Alejo y Kevyn lograron ganar la prueba.

Poco antes de llegar al pódium de banderas en la Ciudad de las Cajas, los reproches dominaron la escena, ya que Francisco no pudo contener su frustración por la injusticia que sintió al no haber recibido la ayuda del otro equipo como lo habían acordado.

“No ganaron por fuerza propia, nosotros los ayudamos, pero la condición era que ellos nos ayudaran y no lo hicieron”, dijo Francisco.

“La cuestión es de viveza. No hay rencor ni nada, lo importantes es que aquí se lo estoy diciendo, aquí de frente, aquí queda y aquí finaliza”, agregó.

Ante ello, el programa mostró a Kevyn diciendo: “Me está incomodando, me siento es como si no tuviera lealtad, como traidor, pero simplemente los compañeros no lograron subir a esa rampa y ya, qué pena si se vio como otra cosa que no era, les pido perdón”.

Ante ello, los televidentes reaccionaron y pidieron algún tipo de represalia por la traición en las pruebas, pues si el programa permite que entre los compañeros hagan “un pacto”, se debe respetar.

“Por qué les sorprende que Alejo sea un traidor si él siempre ha sido, no le importa pasar por encima hasta de su supuesto mejor amigo por su beneficio”; “Me da mucha rabia que no respeten las alianzas”; “De verdad, no deberían permitir eso, qué rabia”; “Francisco tiene razón, pero ojalá aprenda a no ayudar a nadie”, fueron algunas opiniones de los televidentes en redes.