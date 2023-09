Devendra Banhart habla de su nuevo álbum y sus siempre presentes raíces latinas

Devendra Banhart visitó Colombia a finales de marzo para presentarse con su banda y dejar enamorados a sus fans y a todos los apasionados por la música bajo la lluvia. Pero ahora está de regreso con algo que muchos y muchas estaban esperando, el lanzamiento de su undécimo álbum, titulado ‘Flying Wig’, que se estrenará el próximo 22 de septiembre.

El cantante de origen estadounidense y venezolano hasta el momento ya ha lanzado tres sencillos para promocionar este nuevo disco, ‘Twin’, ‘Sirens’ y ‘Nun’, develando un nuevo universo sonoro, alejado un poco del folk, para rendirse al encanto de los sintetizadores, el resultado es gracias a su colaboración con la exitosa productora galesa, Cate le Bon. Asimismo, este es su primer trabajo bajo el sello independiente Mexican Summer.

Con un estilo melancólico, que a la vez es esperanzador, Cromos entrevistó a Devendra Banhart para conocer un poco más de este proyecto y otros detalles sobre su carrera artística de más de veinte años. Empieza diciendo: “Tengo envidia, estuve en Colombia hace unos meses y me enamoré, quiero vivir en Colombia, que suerte tienen”.

Cromos: ¿Cómo fue trabajar con Cate le Bon y probar nuevos sonidos en este nuevo disco?

Devendra Banhart: Cate fue una gran razón, al principio íbamos a coproducir el álbum, pero después de cinco minutos yo vi la manera en que ella trabaja, la manera en que ella estaba tan clara, tan organizada, tan disciplinada y era como: ‘wow, ella está produciendo, yo solamente tengo que escribir y concentrarme en cómo lo canto’, eso fue increíble y pasó en el momento, yo tenía estas canciones que eran como súper hippie, casi todo como sol californiano, el viento pasando por las hojas, era todo muy pastoral, estábamos grabando en un lugar así, bello, lleno de naturaleza, me encantó eso porque yo le presentaba estas cosas tan hippie a Cate y ella las convertía en una sombra de lo que yo le presentaba, de ahí empezamos a colaborar, eso se llama contrapunto.

Nos amamos, es una de mis mejores amigas en el mundo, nos divertíamos tanto, y el contrapunto era encontrar el espacio en medio de un lugar tan bello, tan natural, y una relación tan divertida, y escribir una cosa que es como la sombra de eso, que no tiene nada que ver con eso, como un mundo sin esperanza, entonces fue muy interesante. Las semillas de estas canciones están llenas de amor, pero lo que sale es un paisaje de fantasmas y de sombras, y el sintetizador fue la herramienta para llegar a eso.

C: ¿Cuál es la historia detrás del nombre ‘Flying Wig’?

DB: Una amiga me regaló una peluca durante la pandemia y la puse en el medio de la casa, en la sala, en un stand de micrófono, entonces parecía que estuviera flotando, después agarré un hilo de pescar, amarré la peluca y la colgué desde el techo, estaba flotando, yo la miraba y era como mi amiga, yo le hablaba, me imaginaba que salía en la noche por la ciudad, con las otras pelucas, se tomaba sus traguitos, mientras nosotros los humanos estábamos en casa, las pelucas estaban disfrutando de la ciudad, me imaginé un mundo así, me divertía con esa fantasía. También me inventé un slang para cuando uno está muy high, como: ‘yo estaba tan high que mi peluca estaba volando’.

Entonces eso es una imagen de mucha esperanza, para dar un poquito de contrapunto a un álbum que tiene mucha esperanza también, pero esa esperanza está escondida, de repente el mensaje fundamental del álbum es que hay que empezar sin esperanza, desde cero, para empezar a cultivar.

C: ¿Cuál es el mensaje que quieres dar con el disco?

DB: Mi respuesta cambia todo el tiempo, pero creo que generalmente es que esa flor de esperanza nace de la semilla de desesperanza, o también que en esos momentos que uno se siente tan aislado y tan solo, los momentos de tu vida en los que te sientes más solo que nunca, nunca te has sentido más solo, en ese momento hay que acordarse de que otra persona se ha sentido igual, o lo va a sentir igual y en eso estamos conectados, y en esa desesperanza, desolación, y ese dolor, que es tan íntimo, no estamos solos, eso me ayuda a mí, porque paso mucho tiempo solo, paso casi todo el tiempo solo y me encanta, pero algunas veces eso se convierte en una gran soledad que ha existido toda mi vida, desde que nací, es una partícula que tiene una textura muy particular y la he sentido cuando estoy con gente que amo, o cuando estoy con muchísima gente, en estos contextos uno pensaría que no debería sentir nada de soledad, pero yo la he sentido, como un fantasma, y en vez de correr de ese fantasma o mentirme y pensar que no está ahí, hay que bailar con ella, ese es el mensaje, baila con tu soledad, y si vas a llorar ponte tu vestido más bello.

C: Teniendo en cuenta el arte del álbum y tus recientes, presentaciones, ¿estás empezando a abrazar tu lado femenino?

DB: No, no creo que sea una cosa que haya empezado ahora, porque yo empecé a cantar desde ese lado, a los nueve años yo me ponía los vestidos de mi mamá y así empezaba a cantar, entonces yo estaba poniéndome vestidos, maquillaje y conectando con esa parte femenina de mi ser desde que yo tenía nueve años.

Estos últimos tres años y este año, haciendo el álbum, ha sido un tiempo que yo necesitaba sentirme bello, necesitaba conectarme con esa parte de mí, mi lado femenino, que es el lado más poderoso, es el lado donde yo me siento más sano y fuerte. Canté todas las canciones de este álbum con un vestido.

También cuando toqué en Caracas, la primera vez después de veinte años, fue con un vestido, porque yo soy un hombre heterosexual que le encanta ponerse vestidos, me hubiera gustado ver eso cuando yo tenía nueve años, pero no había espacio pa’ eso, nadie me entendía, no tenía que ver con la sexualidad, tenía que ver con conectar con esa parte femenina. Acabo de hacer un show y me puse un vestido, primero porque me encanta, segundo porque era un show tan grande que tengo que conectar con el lugar de poder, el resto de tiempo mi estilo es, soy un jardinero terapista.

C: ¿Consideras que has dejado el humor de lado en tu trabajo?

DV: Qué triste esa posibilidad, seguro es verdad, es triste porque no quiero perder eso, el humor es tan importante. De repente, a la misma vez, las canciones que eran totalmente un chiste, uno empieza a ser un poquito más sutil en su humor, cuando yo era un jovencito todo era un chiste para mí, yo era un cómico, algunas de las canciones las oigo hoy y qué horror, me da una pena. Pero es muy importante tener humor, creo que de repente las cosas se han puesto un poquito pesaditas y entre más pesadas se ponen las cosas, muchas veces, es importante combatirlo con humor. Ahora he pasado por cosas pesaditas, pero todavía creo que hay humor en el álbum, el título tiene humor, hay algunas canciones que tienen un humor más sutil, tal vez el próximo álbum va a ser más chiste, puro chiste.

C: Recalcando su impacto, ¿para ti qué representa tu canción ‘Carmensita’?

DB: Es una de esas canciones que cada vez que la vamos a tocar, antes de tocarla le digo al grupo: ‘por favor, no, esta no la quiero tocar, esta vez no’, y la gente me mira y me dice: ‘no, vamos a tocarla, la gente está gritando esa canción’, pero cuando la empezamos a tocar me estoy divirtiendo muchísimo, pero es una de esas canciones que es como ‘coño, qué fastidio tocar esta canción’. Mi memoria de esta canción es que yo estaba tratando de cantar una canción al estilo de Jorge Ben, de Brasil, uno de mis favoritos, cuando la escribí era un niñito y obsesionado con Brasil, inventada en el estilo de Jorge Ben, hay momentos de esa canción que ni sé lo que estoy diciendo. Es muy interesante porque me gusta mucho el trabajo de una actriz colombiana que se llama Juana del Río, ella me encanta y somos amigos, ella me dice: ‘me encanta Carmensita’, y yo pienso que gracias a esta canción he conocido grandes artistas como Juana del Río.

C: ¿Qué nos puedes decir de tu visita en Colombia a principios de este año?

DB: Recuerdo que pudimos explorar, Colombia para mí me parte el corazón, porque es todo lo que yo quisiera que Venezuela pudiera ser, yo caminé en la noche solo, sin pensar que alguien me va a atracar, corrí en la mañana por todos los barrios, comimos en restaurantes riquísimos, hay una dignidad aquí, hay una cosa decente, me sentí seguro y no es así en Venezuela, nunca ha sido así desde que yo nací, me partió el corazón porque es tan cerca, yo soy tu vecino y el mundo en el que yo nací es tan diferente, y yo sé que no siempre es así en Colombia, claro, pero lo que vi fue una utopía, yo pensé: ‘me quiero mudar pa’ Colombia’, de verdad es un paraíso.

C: ¿Cómo crees que tus raíces latinas siguen presentes en tu trabajo?

DB: Siempre hacen parte de mí, hicimos un álbum todo en inglés, con muchos sintetizadores y todavía creo que se puede oír las influencias de mis raíces, o sea, de donde yo no podía escapar, oír salsa, merengue, cumbia, tú no puedes caminar en la calle en Venezuela sin oír estos géneros, es parte de tu ADN, y el cuatro, ese fue mi primer instrumento, como desde los cuatro años tocando. También Simón Díaz es el gran compositor de Venezuela y él también es parte de mi ADN, en la manera que escribo siempre va a estar esa influencia latinoamericana, hasta en un álbum que no está en español, yo me imagino que si llego a hacer un álbum todo en español, hace mucho tiempo he querido hacerlo, de repente va a salir la influencia norteamericana en ese álbum, vamos a ver.