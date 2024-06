Así fue la vida de William Gates, papá de Bill Gates: de soldado a filántropo

Este 16 de junio se celebra en Colombia el Día del Padre, una fecha especial en la que todos aquellos que tuvimos la oportunidad de crecer con un papá (ya sea biológico o adoptivo) podemos honrar su vida y su legado.

Ejemplo de este legado es el que han dejado los padres de grandes hombres en la historia, cuyo intelecto, carreras o poder están directamente ligados al apoyo de un papá que desde niños les inculcó el trabajo y esfuerzo como banderas de vida.

William Gates II y Bill Gates

Uno de ellos es William Gates II, un norteamericano cuyo legado no solo reside en su participación en la Segunda Guerra Mundial, sino en la profunda influencia que tuvo sobre su hijo, Bill Gates Jr., el fundador de Microsoft, la multinacional que cambió nuestra relación con los computadores.

William Gates II interrumpió sus estudios en la Universidad de Washington para cumplir servicio en el ejército de Estados Unidos durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, en Japón. Después de la guerra retomó sus estudios universitarios y, finalmente, obtuvo su título de abogado en 1950.

“La sabiduría de mi papá, su generosidad, empatía y humildad tuvieron una enorme influencia en gente de todo el mundo”, escribió Gates en un homenaje a su padre.

La muerte de Mary Gates (madre de Bill Gates) en 1994 marcó un punto de inflexión en la vida de William H. Gates II, quien comenzó a ayudar a su hijo con las crecientes solicitudes de donaciones en su fundación. Eventualmente, se convirtió en un pilar de la Fundación Gates, que ha donado US$53,800 millones en las últimas dos décadas.

El padre del multimillonario Bill Gates murió a sus 94 años. El abogado y filántropo estadounidense William Gates II, padecía de Alzheimer, falleció el lunes en su casa de playa, ubicada en el estado de Washington.

No obstante, la relación entre padre e hijo no estuvo exenta de desafíos. Según The Wall Street Journal, Bill Gates Jr. comenzó a desafiar a sus padres a los 12 años. De hecho, una memorable disputa familiar terminó con William Sr. tirando un vaso de agua en la cara de su hijo. “Gracias por la ducha”, replicó el joven Bill.

Para manejar esta rebeldía, los Gates llevaron a su hijo a terapia, donde recibieron un consejo crucial: darle cierta autonomía. Esto permitió a Bill desarrollar su independencia, sentando las bases para su futura grandeza.

“Lo extrañaré cada día”, confesó Bill en una emotiva carta para su padre, quien falleció en 2020.