Dubán Prado: “Interpreto al hermano conflictivo de Yuri Alvear”

“Norbey es un amigo, un poco inocente y por eso creo que le pasan las cosas que le pasan”.

Elenco de 'Los medallistas' Fotografía por: Leonardo Sánchez

¿En qué se parece Dubán a Norbey?

Dubán se parece a Norbey en lo imprudente (risas) en lo buen amigo, en lo compínchero, en lo divertido, en lo impulsivo también, en lo trabajador. Norbey es un personaje con mucho escandalo y es muy bastante cercano a Dubán, podría decirse.

Vemos en la novela que el tema de la familia es muy importante ¿Cómo ve Dubán este tema?

Para Dubán y para Norbey, la familia es muy importante, es el núcleo, es el corazón, es el eje, es el empujo, el pulso, el motor de la vida, el acompañamiento, la comunión y entendiendo a la familia no solo como la estructura de padre, madre e hijo sino los amigos y la pareja también.

¿Cómo fue crear el personaje?

Para crear a Norbey nos agarramos de un muy buen libreto, una cosa que agradezco mucho, está muy bien escrito. El acompañamiento y el cuidado que tuvieron desde la directora Mónica Cifuentes conmigo y con todas las cosas que tenía que ponerle, ella me tenía que hacer stop con lo que le proponía. La comedia es algo que todo el mundo disfrutó mucho y para lo que siento que tengo una disposición.

Norbey se crea desde la ficción. Igual, no hay ningún contacto con el Norbey real, igual no sé si se llama Norbey, no tengo ni idea. Tampoco hubo manera de saberlo no hay información en redes sociales, no hay absolutamente nada.

Vi por ahí una foto a ver si nos parecíamos, pero, realmente si estamos bien distantes.

¿Alguna anécdota que rememores?

En rodaje nos pasaron muchas cosas. Yo soy muy mal conductor, en unas escenas me van a estar viendo conduciendo y eso que van a ver ahí no tiene nada de actuación. Todo es real, pobre camión, nada que le hallaba esa caja de cambios, pasaron mil cosas, camas que se rompieron. Rompimos un toro que era parte de la utilería de la casa y no de la producción del canal. Creo que la energía de la casa y nuestra energía hacía que pasaran este tipo de cosas.

¿Qué otros proyectos vienen para ti?

Ahora mismo, acabo de hacer una escena para una serie de Prime Video. Estaré en una película, en ‘Rotoscopia’, que sería la tercera que se hace en este formato en el país y me alegra un montón. Estoy sumamente dedicado a un espacio de creación artístico llamado ‘el laboratorio artístico, todo esto como parte del formación de actores que ya llevó a unos años y que disfruto de un montón. No desconectarme del oficio, así no esté en algo audiovisual, me gusta estar todo el tiempo con mi grupo de teatro y con mis espacio de formación creando y disfrutando de este arte.