En esta nueva temporada de ¨Ojos de Mujer¨, cada episodio contará con una estrella invitada que se unirá como panelista para debatir y emocionarse junto a la audiencia sobre todo aquello que genera debate en la opinión pública, desde la visión única y particular de cada una de ellas.

“El accidente de mi hijo marcó mi vida”, la actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez Fotografía por: Eonline

Esta temporada contará con la conducción de la estrella de las redes sociales, Chiky BomBom, la presentadora y comediante Érika de la Vega, la actriz Elizabeth Gutiérrez y Carla Medina como moderadora.

La revista Cromos entrevistó a Elizabeth Gutiérrez y esto fue lo que dijo sobre el programa y temas personales de la actriz y conductora mexicana.

¿De qué se trata esto de ‘Ojos de Mujer’?

Vamos a ver puntos de vista desde los ojos de las mujeres, de todas las panelistas en esta tercera temporada.

Estamos felices de que ya el 22 de junio arranca, realmente pensábamos que iba a ser una temporada y listo, chao, pero continuamos, así que quiere decir que estamos conectando con el público y creo que eso es lo más importante, el objetivo: poder conectarnos, poder hacer de estos temas más normales y también informarnos, hay muchos temas de los cuales yo no tenía ni idea, entonces me he informado a través de este show, escuchando a todo mundo, que a veces eso pasa en la vida real, no sabes todo en la vida y te toca aprender, así que sí, estamos muy felices de que podamos seguir con esta tercera temporada y ojalá que haya muchas más.

¿Nos puedes contar de los de los aprendizajes que has tenido y que nos puedas compartir?

Bueno, hay de todo, política, entretenimiento, la inclusión, que es un tema que yo no estaba muy segura de cómo se manejaba y de los diferentes roles, entonces escuchar los puntos de vista de lo que tú no vives en carne propia y escuchar desde el punto de vista de alguien que lo está viviendo, a mí me ayudó muchísimo.

El tema de entender ese punto de vista, de no juzgar, porque eso suele pasar, juzgamos muy rápido y eso es lo que me ha ayudado mucho, escuchar a la otra parte, entender por qué está tomando esa decisión o por qué hace esto. Entonces, es darles el beneficio de la duda siempre.

Desde el rol de mujer ¿Cómo hace Elizabeth para empoderar a otras mujeres?

Mira, yo creo que se ha se ha distorsionado eso del empoderamiento de que nosotros podemos con todo, de que no necesitamos ayuda. Yo no soy ese tipo de mujer. A mí me encanta ser femenina, me encanta que me apoyen, me encanta que me cuiden, me encanta sentirme protegida por alguien siendo libre de poder también ser admirada. Para mí, eso es el empoderamiento, ser admirada, ser respetada y también traer algo a la mesa porque creo que uno como mujer tiene que ser admirada.

Entonces mi empoderamiento es hacer las cosas bien, yo creo que cuando tú actúas bien, la vida misma se encarga de ponerte todo en tu lugar.

No sé si eso significa empoderamiento, la verdad, pero yo trato de ser la mejor persona que puedo hacer y ser un ejemplo con mis acciones y no con palabras, mucha gente puede decir muchas cosas, pero sus acciones son las que hablan por sí mismas. Entonces, creo que trato de siempre ser lo más honesta y lo más transparente que puedo, tanto con mi gente como con mi público también.

¿Qué le pasó al hijo de Elizabeth Gutiérrez y William Levy?

(En octubre de 2020 William Levy y su familia pasaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Y es que su hijo mayor, Christopher, más conocido como ‘Tophy’ sufrió un accidente mientras conducía un cochecito de golf en Weston, Florida, , una de sus extremidades inferiores quedó atrapada debajo del vehículo eléctrico, y tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico. El joven, que entonces tenía 14 años, estuvo ingresado en el hospital durante bastante tiempo.

Quisiera que me contaras una anécdota en especial tuya, en la que hayas salido victoriosa y con la que otras mujeres de puedan identificar

Yo pienso que mis historias no valen la pena para contar, porque digo: ¨Soy una mujer común y corriente que pasó las mismas cosas que todas las mujeres todos los días, es un reto todos los días, tanto con los niños, adolescentes como con la vida en sí, con tu propia carrera”.

Cada decisión que tú tomas va a marcar tu futuro, entonces es bien complicado tomar esas decisiones porque uno no solo está tomando las decisiones para uno solo, sino para su familia. Uno como mujer siempre se pone en segundo lugar porque quieres estar bien con todos, pero al final, si uno no está bien, entonces no puedes ayudar a los demás.

Yo creo que victoriosa te puedo decir, el accidente de mi hijo, que eso fue de verdad lo que me puedo acordar y lo que de verdad marcó mi vida muy firmemente y mi fe en Dios, porque sé que sin él, no estaríamos aquí hablando de este tema y viendo a mi hijo corriendo, jugando como si no hubiera pasado nada, porque siempre vuelvo y lo repito lo que, él vivió, porque él es el que lo vivió, nosotros solo lo apoyamos, a lo mejor la gente no se lo imagina, porque vio el accidente y lo vio recuperado, pero todo eso fue de muchas oraciones, mucha fe, tanto de él como de nosotros, mucha cercanía, mucho apoyo y mucho amor.

Entonces eso fue realmente lo que nos hizo victoriosos, no me canso de agradecerle a Dios todos los días porque está sano, porque está fuerte y porque está de pie y eso fue un milagro de verdad, eso fue la victoria más grande que hasta hoy en día he vivido en carne propia.