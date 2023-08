¿El Bambino Pons y sus apodos? No, nadie puede reemplazar a Luis Omar Tapia

No me importa que me digan “nostálgico”, Luis Omar Tapia supo engalanar un deporte dominado por Zinedine Zidane, Patric Kluivert, Michael Ballack, Claude Makelele, Mauro Camoranesi, Francesco Totti, entre otros. Siempre ocupará un lugar en mi adolescencia sin redes sociales ni decodificadores.