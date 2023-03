El Desafío The Box: Ahora los participantes tendrán que pagar arriendo

Serán 32 participantes de distintas regiones del país quienes saltarán y se sumergirán en la aventura más impactante de sus vidas en la que descubrirán ese desafiante que llevan dentro.

¿Quiénes serán los desafiantes en esta oportunidad?

Vamos a tener muchas cosas de temporadas pasadas que regresan para hacer historia en el Desafío The Box, arrancamos de un grupo magnifico de desafiantes que para nuestra fortuna han resultado ser maravillosos como protagonista de este reality de aventura.

Para nuestro honor tenemos al boxeador profesional Óscar Rivas Torres, el boxeador de peso pesados y que en su privilegio que se haya inscrito para ser parte de esta aventura de El Desafío

Tenemos competidores variados que van desde abogados, arquitectos, panaderos, conductores de Transmilenio entre otras profesiones. Tenemos la primera vez en la historia del Desafío, una chica trans, representante y activista de la comunidad LGBTIQ + quien es una competidora maravillosa.

Tenemos una cantidad de gente nueva, que a pesar de sus profesiones son atléticos. Seguimos teniendo gente que va a garantizar la vistosidad de esas pruebas que llevan al extremo a esos deportistas.

Caracol Televisión estrenará una nueva temporada del ‘Desafío The Box’. Un conductor de Transmilenio será uno de los participantes y desde ya, cautivó las redes sociales. ¡Conócelo aquí! Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Qué innovaciones tendrá esta temporada de El Desafío?

Otra de las innovaciones será que tendremos el regreso de playa baja que a lo largo de la historia no ha habido una playa baja tan extrema, tan harta, tan fea y tan poco atractiva. Donde los participantes van a pasarla muy mal porque tendrán que enfrentarse con que no tienen cómo pagar el arriendo. Si el equipo no tiene con qué pagar el arriendo de su playa se van para playa baja, aquí es así.

Tenemos la presencia ahora para imponer los premios y los castigos a través de una ruleta de premios y que a su vez va a entregar plata a los participantes, esa es otra novedad en edición 19 del Desafío, En esta edición la plata se va a volver un motor fundamental para sobrevivir en esta edición del programa.

Esta será la última experiencia que tendremos en Tobia, nos despedimos de este mágico lugar que nos ha dado tanto porque el próximo año estaremos en otro lugar para celebrar los 20 años de El Desafío.

¿Qué puedes decirnos del rol de los presentadores en esta edición?

Tenemos a Andrea y Gabriela quienes este año estarán recargadas, son una gran dupla, no sé si como son caleñas se volvieron más amigas y es una relación tan chévere, que fluye también, la cual le suma de manera muy positiva a este programa.

Tenemos unos ‘boxs’ más grandes y más espaciosos, con pruebas mucho más exigentes; sin perder esas pruebas que tienen el logo por encima de El Desafío y hacen parte de la historia del programa solo que cada vez el equipo de juego la va viendo mas difícil a medida que va pasando el tiempo.

Por otro lado, Gabriel Tafur quien repite de nuevo en El Desafío The Box nos comparte su experiencia en esta edición de El Desafío.

“Este año me va a tocar hacer la chévere pero no la tan chévere del programa”, comentó entre risas. Tenemos una actividad con la cual se van a sorprender, la cual será diferente a todos los años y que nunca se había hecho. Este año vamos a hacer una subastar. La plata no solo se les va ir en el arriendo si no que hay otras formas de perder platica en la competencia, entonces esas dinámicas de las subastas son bien interesantes en esta edición, así que será mi evento puntual en esta competencia, además de ser la persona que les dará buenas y malas noticias.

Andrea Serna, la presentadora de esta competición habló una vez más de su experiencia en El Desafío The Box

Para mí ha sido muy curioso este año, porque siempre en esa evolución en esos cambios y en esos nuevos matices que tiene El Desafío en cada temporada vienen cambios en diferentes áreas.

Por ejemplo, el de la conducción, cambia el rol de Gaby como anfitriona que ha sido espectacular, y desde la conducción cuando me comunico con cada uno de los participantes desde las casas también va a ser diferente porque este año Sebastián Martino y Juan Esteban le querían apostar a una conducción más fresca.

El rol de la conductora siempre ha sido muy serio muy formal y de dar indicaciones y solo en algunos momentos hay flexibilidad en ese aspecto, pero este año le estamos apostando a que sea un poco más cercano en algunos momentos, entonces las conversaciones con los participantes han sido mas fluida, más cercanas, he empezado a abrazarlos, he terminado embarrada que es inusual dentro del esquema de ese rol de El Desafío entonces ha sido curioso y me lo he gozado en cantidades.

Los ganadores serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.