Él es Alejandro Eder, esposo de Taliana Vargas y candidato a la alcaldía de Cali

Alejandro Eder dice que “la salsa le fluye por las venas”. En años anteriores ya había sonado para la alcaldía de Cali, pero quizás este 2023 es su oportunidad de oro para renovar el liderazgo político de su ciudad.

Los caleños están cansados de Jorge Iván Ospina y todo apunta a que habrá un giro en la próxima administración. Con Roberto Ortiz liderando las encuestas, las próximas elecciones del 29 de octubre serán interpretadas como un golpe a la mesa.

Si bien Ospina no tiene candidato, se especula con que la candidata Miyerlandi Torres es su tapada. No obstante, la ex secretaria de salud de la pandemia brilla por su ausencia en el top 4 de favoritos.

Te puede interesar “Sentí la muerte tan cerca”: Taliana Vargas sufrió un fuerte accidente de tránsito

¿Quién es Alejandro Eder?

El llamado a diputarle el primer lugar a Ortiz es el esposo de Taliana Vargas y el padre de Alicia y Antonio. Además de ser un apasionado por la salsa, Eder es hincha apasionado del América de Cali. Por su posición privilegiada (su familia es dueña de uno de los ingenios más importantes del Valle), tiene un marcado compromiso social.

Así lo expresa Alejandro Eder en su página web: “Desde pelado me escapaba de mi casa para ir al oriente de Cali para ir trabajar con la hermana Alba Stella Barreto, una religiosa franciscana y creadora de la Fundación Paz y Bien”.

Alejandro Eder y la herida de la guerra en su familia

El conflicto armado golpeó a los Eder con secuestros y amenazas constantes. Al igual que millones de colombianos, Alejandro sabe lo que es la guerra. Anteriormente fue director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. “Allí manejé más de un billón de pesos y apoyé el proceso de desmovilización de más de 60 mil guerrilleros y paramilitares”, explicó el empresario. “Mi espíritu emprendedor y mi compromiso con la región se plasmó en la creación de ProPacífico, una fundación privada, que busca potenciar el desarrollo regional a través de alianzas entre los sectores público y privado. Cada paso que he dado, cada esfuerzo que he invertido ha tenido un propósito: marcar una diferencia positiva en la vida de las personas y en el progreso de mi ciudad”.

Taliana Vargas, su esposa e inspiración en la campaña

La samaria, amiga de esta casa editorial, está muy activa en la campaña de su pareja. Es usual verla recorriendo con él las calles de Cali, entregando volantes y explicando los pilares de la campaña. A la primera finalista en Miss Universo 2008 le sobran razones para sostener que su opción independiente es la que más le conviene a la capital del Valle del Cauca.

Lee también: “Estaba perdiendo un hijo muy anhelado”, Taliana Vargas contó sobre su aborto

Como parte de su aporte, recientemente publicó este video en su perfil de Twitter. Así les respondió a sus críticos:

Lo que dicen de mi... pic.twitter.com/mcAHhbpUyH — Taliana Vargas (@TalianaV) September 18, 2023

Estas son algunas de sus propuestas a nivel de seguridad

Recuperar el espacio público, reducir a los delincuentes y el emprendimiento seguro son las banderas de su plan de gobierno. “Si hay más oportunidades, habrá más seguridad”, expresó Eder. Si quieres saber más de sus propuestas, no te pierdas este video: