‘El helicóptero’: Así suena canción de salsa choque inspirada en Francia Márquez

La respuesta de Francia Márquez sobre el uso del helicóptero y los viajes realizados en la aeronave, generaron polémica entre varios ciudadanos colombianos.

Sin embargo, la discusión no se quedó solo en la seguridad a la que tiene derecho la vicepresidenta o el costo de la gasolina cada vez que se usa, sino en la creatividad de los usuarios de la redes para llevar su discurso a otro nivel.

‘El helicóptero’ de Francia Márquez

Se trata de una canción que al parecer, usuarios de la plataforma TikTok habrían creado usando el discurso de la vicepresidenta a ritmo de salsa choque.

Al ritmo de la salsa choque, Manu Victoria creó una canción que ha logrado calar en varios colombianos y usuarios de las redes, quienes la volvieron viral.

La canción empieza con la introducción que hace la periodista Vicky Dávila al preguntar por el viaje de la Vicepresienta a Dapa, corregimiento de Yumbo, Valle del Cauca, lugar donde está ubicada su vivienda.

Allí va sonando de fondo una melodía que acompaña la grabación de la entrevista para después dar inicio a la respuesta de Francia Márquez al son de la salsa choque con unos pequeños arreglos en la letra.

“El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy y hoy me vine y salí en helicóptero”, esa es la frase con la que inicia la canción bailable que tiene a todos comentándola y bailándola.

Después, inicia un verso en el que canta alguien más y refuerza la frase de inicio: “Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo o en buseta me mareo, me monto en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy (…)”, este se repite dos veces en la canción, haciéndola más pegajosa.

Después vuelve y se repite “el coro” con el que inició la canción: “El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy y hoy me vine y salí en helicóptero”.

Finalmente, el creador de contenido decidió darle un tipo de cierre con la frase con la que ella concluyó ese pedazo de su intervención en la entrevista al decir que lo seguiría haciendo.

“Y pueden llorar, pueden gritar, pueden decir todo lo que quieran y voy a seguir las veces que vaya, voy a salir en helicóptero”.

A medida que iba pasando la canción, en el video también publicaron un video en paralelo en el que se ve a la la Vicepresidenta bailando alegremente casi que al ritmo de la salsa choque.

La respuesta de los usuarios de las redes no se dio a esperar, pues muchos destacaron la creatividad de Manu Victoria para hacerla. “Canción perfecta para la coreografía de Verónica”; “Me quedé esperando el de malas pero me gustó”; “Está buena, me puse a bailar y todo”; “No me esperaba esto, qué creatividad tan buena”; “Muy divertida la verdad, a mi me gustó”.