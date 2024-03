¿El padre ‘Chucho’ se enamoró? Esto confesó el sacerdote

El padre Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, es un sacerdote católico colombiano que ha ganado gran popularidad por su carisma y su particular estilo de predicar. Nacido en Bogotá en 1963, desde pequeño sintió la llamada de Dios y a los 12 años ingresó al seminario.

Te puede interesar: Kate Middleton: Revelan el tipo de cáncer que sufriría la princesa de Gales

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Su camino hacia el sacerdocio no estuvo exento de dificultades ni escándalos y eso te lo contamos a continuación.

¿Qué fue lo que pasó con el Padre Chucho?

Su fama se extendió gracias a sus programas de televisión y radio nacional, en los que ofrece consejos espirituales y reflexiones sobre la vida cotidiana. También ha escrito varios libros, en los que comparte su experiencia como sacerdote y su visión sobre la fe.

El padre ‘Chucho’ es un sacerdote controvertido. Sus posiciones firmes sobre temas como la familia, la homosexualidad o el aborto le han valido críticas de algunos sectores. Sin embargo, también es una figura muy querida por muchos, que lo admiran por su sencillez, su autenticidad y su entrega a los demás.

El padre, conocido por su carisma y cercanía con la gente, ha cautivado corazones en Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, hay una pregunta que intriga a muchos: ¿se ha enamorado alguna vez?

En una entrevista reciente, el devoto a Dios, mencionó un episodio de su juventud que generó revuelo. Durante su formación sacerdotal, experimentó un fuerte sentimiento hacia una mujer.

El padre ‘Chucho’ sorprendió con una revelación sobre su vida personal que pocos esperaban. Esto dijo. Fotografía por: Captura de video

Esta, la describió como una época de confusión interna, donde su vocación se vio confrontada por la intensidad de sus emociones.

“Fui con la verdad a donde el rector y le dije: Creo que tengo que salir, voy a salir un tiempo, porque siento que me estoy o me he enamorado”, dijo en su narración.

Al respecto, el sacerdote reveló: “En ese momento yo ya tenía listas mis maletas, porque sabía que tenía que salir del seminario, pero el rector me dijo: Lo felicito, es una señal más de qué va a ser un buen sacerdote”.

Sin embargo, el padre Chucho optó por discernir con profundidad y buscar la guía de sus superiores. Tras un proceso de reflexión y oración, reafirmó su compromiso con el sacerdocio. La experiencia le permitió comprender la complejidad del amor humano y la importancia de la fidelidad a su vocación.

A pesar de este capítulo en su vida, el padre Chucho ha dedicado su vida al servicio de Dios y la Iglesia. Su labor social, sus prédicas inspiradoras y su mensaje de esperanza lo han convertido en una figura querida por muchos.