Para los amantes de las investigaciones periodísticas de El Rastro y del true crime podrán disfrutar El Rastro Podcast, un nuevo contenido de audio que llega a Bum Box y que sacará a la luz los detalles nunca antes contados sobre la mente de los asesinos en serie más temidos del país.

¿Por qué nace el Rastro Podcast?

Tenía que suceder tarde o temprano, porque cuando uno ve los géneros en inglés que más están pegando en Spotify y en otras plataformas de audio, es el género del crimen real o el true crimen como lo llaman ellos está encabezando las listas de los podcast en el mundo.

Este tipo de narrativa de establecer que alguien es asesinada, una persona murió desafortunadamente y que hay un perpetrador de este crimen, captura la imaginación del oyente cuando lo llevamos, cuando permitimos conducirlo con nuestro alguaciles, sabuesos o nuestros detectives por todo un laberinto hasta llegar a identificar quién es el asesino. Eso genera mucho suspenso y es muy entretenido.

El Rastro Podcast, el nuevo proyecto de Manuel Teodoro y su equipo Fotografía por: Arturo Rodríguez / Cromos

Aquí estamos hablando de casos reales que hemos abordado para el programa de televisión que conocemos en Caracol Televisión, pero ahora trasladado a estas plataformas digitales a través de Bum Box.

Vamos a tener acceso a los mismos protagonistas de las historias, al mismo reportero de las historias que vemos en Caracol Televisión narrando en un estilo más podcast con más énfasis en elementos, explorando estos casos cerrados que nos han retado la imaginación al verlos en televisión y ahora con audífonos podemos escucharlo mientras estamos en un bus, trotando, caminando o haciendo ejercicios en sus casas.

¿El mismo programa que se verá en televisión se escuchará en el podcast?

Esa es la idea, ojalá la persona que lo vea por Caracol Televisión en formato audiovisual también pueda a acudir a escuchar una versión en audio. Lo que me gusta de esta primera experiencia que tuvimos es que nos permite ser más descriptivo, porque no hay una imagen. Hacer un librero que nos permite a través de nuestra narración y narrativa generar imágenes en la mente del oyente, de eso se trata y podemos ampliar un poco más la historia.

Muchas de las historias que contamos en el rastro televisión se ven muy completas para el televidente, pero para nosotros los productores que estuvimos un mes produciendo entrevistas, viajando a diferentes sitios, a veces nos deja como un poquito de frustración no poder utilizar todo ese material tan valioso que nosotros grabamos, porque grabamos muchas horas de material para editar una pieza de 40 minutos. Pues aquí vamos a poder insertar algo adicional para complementar los 4 episodios.

¿Cuál es el objetivo de EL Rastro Podcast?

Yo pensaría que con la revolución digital, esta nueva tecnología nos permite escuchar contenidos interesantes de todo tipo. Quién hubiera pensado que hace 6 o 5 años, tendríamos la oportunidad de consumir programas cursos todos los géneros inimaginables a través de esta pantalla llamada celular.

Todos los productores de contenidos de cualquier género, tenemos una maravillosa oportunidad para aprovechar y cuando me enteré que en Bum box estaban montados en este barco de la producción de podcast inmediatamente llamé a Tato Cepeda y él me dijo: Manuel, por qué no contemplamos convertir El Rastro en un Podcast y tiene todo el sentido.

Me dijo: “Ya tienes un producto audiovisual con un alto impacto para capturar la imaginación de una audiencia a través del televisor por qué no hacerlo a través del audio”. Entonces es un experimento pero vamos a darle la imaginación y la energía para que sea todo un éxito.

¿Cree que su Podcast es pionero en el crimen real en Colombia?

No sé si haya un podcast de crimen netamente en Colombia yo creo que no. Yo creo que hay podcast donde hablan de diferentes aspectos de la criminalidad por decirle de alguna manera. Pero que sea una historia de un crimen de un caso cerrado como lo narramos yo creo que no. Yo creo que ese es el primero

Pero sea el primero, segundo o tercero vamos a comprometernos a que sea único en su formato.