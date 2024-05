Él tenía 56 años y ella 22 cuando se conocieron: “Que tenga nietos no me molesta”

Las relaciones intergeneracionales son analizadas con escepticismo, pero Vann y Courtney Thornton desafían las normas con su historia de amor, que ha superado el tiempo y los abismos propios de la edad.

A pesar de una diferencia de edad de 34 años, este dúo demuestra que el amor verdadero puede florecer en las circunstancias más inusuales. Vann, un músico y profesor jubilado de 64 años, y Courtney, una fotógrafa de 30, se cruzaron cuando él tenía 56 años y ella apenas 22. La conexión entre ambos fue instantánea, cimentada en su amor compartido por la música y otros intereses comunes que pronto hicieron de su diferencia de edad un mero detalle.

“Ella es mi mejor amiga”, reveló Vann, de Atlanta, Georgia, en conversación con Daily Mail. “En casi nueve años estando juntos, nunca hemos tenido una discusión”.

“Simplemente nos llevamos bien, eso no quiere decir que no nos enojemos, pero nunca hemos tenido nada más que una discusión tensa”.

La historia de Vann y Courtney demuestra que el amor es más fuerte que cualquier diferencia. Fotografía por: Facebook

Courtney, por su parte, dijo: “El hecho de que Vann tenga hijos y nietos no me molesta en absoluto”. Pero no todo es color de rosa. Vann aconseja lo siguiente a los matrimonios con una diferencia de edad mayor a los 30 años. “No se lo recomiendo a nadie. Tienes que tener algo en común. Le digo a la gente que no entramos en esto con la intención de enamorarnos y casarnos”.

Vann y Courtney ¿Cómo se dieron las cosas?

“Yo no estaba buscando a una persona de 22 años y ella no estaba buscando a una de 56 años; simplemente conectamos. Soy mucho más feliz con ella que sin ella”, dijo el jubilado. Según varios medios de comunicación, a ambos les gusta Beyoncé, Taylor Swift y Train.

Sobre su vida sexual, el protagonista de esta historia cerró más de una boca con esta realidad: “Existe la opinión de que el deseo sexual disminuye a medida que envejeces, pero no tiene por qué ser así”.

Courtney ha dicho en más de una ocasión que tienen una fórmula para que el amor se mantenga:

“Yo era 26 años menor que el hijo mayor de Vann, Billy, que ahora tiene 39, así que me sorprendió lo bien que me aceptaron”, indicó.

“La clave de nuestra relación es que siempre nos comunicamos entre nosotros, evitando discusiones, y que tratamos de aceptar la edad del otro”.

“No creo que una relación con diferencia de edad sea para todos, pero es adecuada para nosotros y estoy llena de felicidad de haber finalmente encontrado a mi alma gemela para siempre”.

La historia de Vann y Courtney Thornton es una prueba de que el amor verdadero no conoce límites ni barreras. A pesar de los años que los separan, su unión es un testimonio de que la conexión emocional y el respeto mutuo son los pilares más sólidos de cualquier relación. Con este consejo de Vann terminamos esta nota: “Para mí, es lo mismo que si dices que eres gay, o célibe o que quieres ser sacerdote: hay un estigma asociado a ello”, puntualizó. “La vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensan los otros”.