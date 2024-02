Ella es Yaneth Gómez, una ama de casa de 60 años que sueña con emprender

No es una historia con una carga negativa, al contrario, lo más bonito es que cualquiera puede verse reflejado en ella porque nadie está exento de que le suceda. Gracias a sus ganas por aprender, Yaneth tuvo las herramientas suficientes para afrontar una dificultad capaz de desestabilizar a cualquiera.

Para que tenga sentido lo que estamos señalando hace falta remontarse a los días en que, en vez de conformarse con ser ama de casa, decidió inscribirse en varios cursos del programa Desarrollo Social Comunitario de Compensar, dirigido a los residentes del proyecto de vivienda Hogares Soacha, donde vive hace varios años. Sin estar afiliada a la caja de compensación, pudo formarse en varios frentes.

“Antes pensaba que las cajas de compensación se utilizaban para estudiar o simplemente para recreación. Cuando me enteré del primer curso, fuimos y la verdad tienen una cantidad de personas increíbles. Empecé con el de cuidadores, invité a mucha gente cercana porque me fascina, lástima que muchos no aprovechen estas oportunidades. Era todos los sábados cada 15 días, siempre aprendíamos algo totalmente nuevo”, recuerda Yaneth.

El curso de cuidadores fue el primero de varios. En el programa aprendió de primeros auxilios y acompañamiento del adulto mayor. También estuvo en uno dirigido a la salud emocional de las parejas, al que asistió con su esposo y gracias al cual ambos pudieron afrontar una crisis que por poco termina en separación. “Aprendimos muchísimas cosas, por ejemplo, cómo se ama, cómo se quiere, cómo se conservan los detalles bonitos en las relaciones y cómo combatir la rutina. Hicimos ejercicios, diferentes actividades en pareja, fueron muy hermosos”, sostiene.

Tiempo de aplicar lo aprendido

Un dolor de cabeza de su esposo derivó en un estado de angustia que se prolongó durante varias semanas. El dolor fue tan fuerte y prolongado que insinuó lo peor. Un accidente cerebro vascular cambió para siempre la dinámica familiar. Por incapacidad su marido dejó de trabajar y a Yaneth le tocó asumir la responsabilidad de cuidarlo y de ser el músculo económico de su casa. La protagonista de esta historia confiesa: “Fue muy difícil la situación porque estaba muy metido en su dolor, fue duro saber que perdió sus facultades laborales”.

Las habilidades adquiridas en los cursos le dieron una nueva perspectiva. Yaneth comenzó como cuidadora con su pareja y luego una compañera le informó que una persona mayor también necesitaba de acompañante permanente. La realidad económica era apremiante, por lo que no lo dudó un segundo en asumir el reto de trabajar por primera vez en 58 años, ayudando a una mujer que necesitaba de sus cuidados.

A pesar de las dificultades, las ganas de aprender de Yaneth son insaciables. Los desafíos diarios y el trabajo no han podido reducirla. Ella quiere seguir creciendo, por eso nadie le va a quitar el sueño de emprender. Continúa formándose en el programa Desarrollo Social Comunitario de Compensar: “Con un grupo estamos montando una empresa de servicios generales, logística y anfitriones, hicimos un curso en la Universidad de Compensar, y nos está apoyando un profesor para sacar el proyecto adelante”.

Hoy, a sus 60 años, su biografía es una de las más inspiradoras que han pasado por las páginas de Cromos. Yaneth no necesita dar conferencias ni ser una influencer de estilo de vida con un presente perfecto para mover las placas tectónicas que hay en cada persona. Con los hechos y sus palabras poderosas es capaz de mover montañas. Sería inoportuno no escuchar un consejo de una colombiana valiente que se reinventó en la dificultad: “A las mujeres les digo que se levanten, todas valemos mucho, ¿cuál es la forma de hacerlo? Salir en la mañana, tomar el sol, hacer ejercicio, no se queden acostadas, estudien, ese es mi mensaje”.