Andrea Serna confrontó a Kevyn y Natalia del Desafío y sus respuestas sorprendieron

En Desafío XX, la relación entre Kevyn y Natalia ha sido un tema recurrente, especialmente por el romance polémico que surgió dentro de la Ciudadela, a pesar de que Kevyn tenía novia en ese momento.

Aunque ambos afirmaron estar dispuestos a asumir las consecuencias y reconocieron que lastimaron a una tercera persona, su relación parecía firme y sus sentimientos profundos. Sin embargo, todo ha ido cambiando.

¿Qué pasó con Kevyn y Natalia del Desafío?

Tras la reciente visita de sus familiares y la salida temporal de la Ciudadela, la dinámica entre ellos cambió drásticamente.

A su regreso, Kevyn y Natalia mostraron una actitud distante, lo que llamó la atención de los televidentes, sus compañeros y de la presentadora Andrea Serna.

En un reciente capítulo, Andrea Serna no dudó en preguntarles directamente sobre la evolución de su relación. Primero, interrogó a Natalia sobre su sorpresa al recibir un chaleco de Kevyn, algo que él solía evitar hacer. Natalia explicó que la situación la tomó por sorpresa, pero que lo consideró normal.

“Me sorprendí un poco porque él generalmente nunca pone chalecos, incluso él siempre me decía que no le gustaba ponerlos, entonces me sorprendió, pero normal”, dijo.

Luego, Andrea le preguntó a Kevyn por qué había decidido llevar el chaleco a Natalia, a lo que él respondió que no fue una decisión personal, sino grupal. Kevyn explicó que fue una tarea asignada y que, a pesar de todo, aún aprecia a Natalia y a sus compañeros.

“Me causa muchísima curiosidad teniendo tantas personas que pueden llevar chalecos, ¿por qué tú te ofreces a llevárselo a Natalia?”, a lo que Kevyn decidió sincerarse y responder:

“Ya había otros compañeros que habían ido en la ocasión pasada, entonces me dijeron que si lo llevaba yo y pues no lo vi mal y lo llevé. Mi compañerita sabe que la quiero igualmente, igual que a Darling y los chicos que están allá que hemos compartido mucho tiempo. Todos vamos a pasar por eso”.

A pesar de las respuestas de ambos, Andrea insistió en que desde su regreso, su actitud había cambiado. Natalia comentó que, a pesar de estar distantes, no habían tenido tiempo para hablar sobre los recientes acontecimientos, mientras que Kevyn reiteró su respeto y aprecio por ella.

Al final, Andrea Serna concluyó que ambos competidores habían optado por ser reservados, aunque su actitud diferente desde el receso fue evidente.