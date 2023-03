Entrevista exclusiva con Rallen Montenegro, protagonista de la trilogía ‘Sayen’

Sayen es una trilogía que se desarrolla en los bosques de Araucanía- Chile. Una mujer Mapuche, interpretada por Rallen Montenegro, descubre una peligrosa conspiración liderada por una Corporación que está destruyendo las tierras de su familia y los ecosistemas locales en toda América Latina. Sayen tendrá la tarea de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia.

Rallen fuiste elegida entre 250 personas para interpretar este papel. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Además, tienes raíces mapuches, ¿Cómo fue tu elección?

Hay que decir que lo primero era que estábamos en tiempos de Covid y fue una experiencia nueva en casting, porque todo el material había que enviarlo grabado con un instructivo muy estricto de cómo hacerlo.

Así que en ese sentido fue novedoso. Yo no tenia idea hasta que terminó el casting, vi lo grande que fue la convocatoria.

Mucha gente me había enviado el casting, de hecho, yo pensé que no había quedado, porque había hecho las pruebas y por mucho tiempo no supe nada, entonces pensé ¡No quedé!

Hasta que Eduardo Paxeco, fue la persona que me hizo el casting y me llamó a una prueba con el director.

¿Eduardo te hizo el casting?

Eduardo: Sí, soy parte de una empresa de dirección de casting y ahí hicimos el casting.

¿Por qué elegiste a Rallen cómo protagonista de la película?

Porque es una muy buena actriz, la conocía de trabajos anteriores, tiene una corporalidad muy importante que era necesaria para el rol, además sus raíces también fueron un gran aporte, como teníamos que trabajar el rol y el personaje.

Eso fueron los 3 puntos importante que teníamos que encontrar de Sayen y por supuesto que la encontramos.

Nos demoramos arto porque fue un proceso largo y tuvimos que ver muchos actores. Además, teníamos que demostrar que tuvieran un entrenamiento físico

Tenia que hacer una escena de pelea física, pero además como estábamos en pandemia fue complicado porque tenia que grabar las escenas en casa y enviarlas.

Fue complicado y terminamos luego a un termino presencial con el directo y quedó maravillado con el trabajo de Rallen.

La cultura Mapuche significa mucho para los chilenos ¿Qué significó para ti justamente ser la protagonista de la película, con esta trama que maneja Sayen?

Yo pienso que al ser Mapuche es una gran responsabilidad, yo diría que es una película de acción que tiene un marco en el mundo Mapuche

Porque el rol necesita también una calidad valórica que el mundo Mapuche tiene.

Entonces creo que también hay una responsabilidad de equipo, que asumimos como equipo en torno al mundo mapuche, que se intentó hacer con el mayor respeto y cariño posible.

¿Habías hecho películas de acción o alguna escena de acción?

No, nada.

Fue una experiencia de mucho aprendizaje, jamás había manejado una moto, imposible, yo ando en bicicleta, es otro mundo. Y sí, aprendí muchas cosas para poder hacer a Sayen, el combate escénico fue otro aprendizaje

Déjame decirte para la parte 2 y 3 de la trilogía todo se vuelve más grande y elocuente. Así que si les gusta la primera vean la 2 y la 3.

¿Ya está hecha la 2 y la 3?

Sí, tuvimos 9 meses rodando, pero no podemos adelantar nada.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Alexander Witt?

Es una eminencia, fueron tres películas. Y lo admiró, él fue mi mentor. Fue mucho el aprendizaje. El es un maestro, yo pienso que, para todo el elenco, no solo para mí sino para los equipos de detrás de cámaras. Creo que aprendimos un montón de él y lo admiro profundamente.

¿Y, trabajar con Arón Pipe, Enrique Arce o Roberto García? ¿Cómo fue la experiencia?

Con Roberto y con Aaron fue una experiencia en lo profesional, fuera del especio del set, son un amor. Realmente muy amorosos, muy simpáticos y de muy buen humor.

Roberto García sobre todo es muy cariñosito. Arón es muy chistoso, tiene un humor negro, eso es fantástico. Y en set conocerlos fue muy enriquecedor.

¿Qué tiene Rallen de Sayen?

Pienso que, no sé si tenemos muchos puntos en común de Sayen. Si pienso que Rallen tomó la ira de Sayen para poder tener un motor. Yo creo que ahí si compartimos ese espacio, para tener ese motor sólido, que creo que lo exigía el personaje. Dentro de todo soy una Mapuche en un contexto de desarraigo de Santiago, soy citadina, no tengo la cultura desde la comunidad.

¿Tú hablabas Mapuche?

No soy hablante, y siempre es un desafío trabajar con la lengua, porque no tengo el oído entrenado. Sin embargo, he estudiado, para esta película. me preparé, propuse el mapudungun, porque creo que parte de los rasgos del neo-hablante es hablar español y mapudungun y siempre es un desafío llevar la cultura de la mejor manera y con el mayor respeto posible.

¿Qué fue lo más difícil que hiciste en esta trilogía?

Lo más difícil o lo que más satisfacción me dio fue ver la película ya terminada, que la acción se viera como acción, que la pirotecnia, que la pelea, que el “truquillo” que había que hacer para la acción se viese como se ve. Creo que eso me da una satisfacción, porque fue mucho trabajo, porque el trabajo del combate escénico yo no lo tenía interiorizado, fue completamente nuevo y novedoso, maravilloso verlo en pantalla.

